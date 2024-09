Desde sua fundação em 1992 como fabricante de cadeiras de escritório na Polônia, a Nowy Styl cresceu para se tornar o terceiro maior fabricante de soluções de mobiliário para escritórios e espaços públicos na Europa. Esse crescimento foi sustentado pelo compromisso da empresa em projetar interiores de escritórios inspiradores e operar instalações de produção altamente eficientes e modernas.

Além do crescimento orgânico, a Nowy Styl expandiu-se através de aquisições estratégicas em mercados-chave. A partir de 2011, a Nowy Styl assumiu uma série de conhecidas empresas alemãs de mobiliário de escritório. Agora, a Alemanha representa o maior mercado único da empresa. Para se tornar um grande participante no dinâmico mercado turco, a Nowy Styl assumiu uma posição de 50% de propriedade com uma empresa de produção e distribuição turca. A Nowy Styl também realizou aquisições no importante mercado suíço.



A Nowy Styl fornece móveis para novos edifícios de escritórios, centros de conferência, cinemas, estádios, instalações de música, esporte e multifuncionais. As referências da Nowy Styl incluem corporações multinacionais como DS Smith, Honeywell, Deloitte e ABB, instituições culturais como a Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio Polonesa em Katowice e a Ópera de Munique, bem como estádios na Polônia e na França onde os Campeonatos Europeus de Futebol foram realizados em 2012 e 2016. Em seis dos sete estádios atualmente em construção para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, os fãs sentarão em assentos da Nowy Styl.

Com operações em 16 países e vendas para mais de 70 nações, a Nowy Styl colocou uma carga de trabalho cada vez maior em sua infraestrutura de TI legada, que, como em tantas outras empresas em rápido crescimento, foi construída incrementalmente. A pegada de TI da empresa evoluiu para incluir vários servidores distribuídos, e a gestão do sistema tornou-se mais desafiadora à medida que a demanda empresarial por serviços de computação cresceu.



"À medida que crescíamos, tivemos muitos problemas de desempenho," diz Piotr Ziemiański, diretor adjunto de TI da Nowy Styl. "Tínhamos mais dados para analisar, o sistema demorava mais para processar relatórios e, em alguns casos, as pessoas não tinham todas as informações necessárias para tomar as decisões certas."



Longos tempos de processamento de dados impactaram a produção, uma das operações de negócios mais vitais da empresa. "Nossas linhas de fabricação automatizadas tinham que esperar pelos dados antes de poderem iniciar a produção," diz Ziemiański. "Esses atrasos também impactaram nossas operações logísticas, que demoravam mais para preparar os produtos para o envio. Tivemos muitos problemas com isso."



O sistema de armazenamento de dados legado da empresa também tinha problemas de desempenho. "Nosso sistema de banco de dados Oracle estava sempre esperando que os dados viessem de nossos sistemas de armazenamento," diz Ziemiański. "Havia também questões de segurança, pois nosso antigo sistema de armazenamento não conseguia criptografar os dados."



Quando a gerência da Nowy Styl pediu ao departamento de TI para melhorar o desempenho do sistema, começou a busca por uma solução que pudesse resolver os problemas de desempenho e preparar o sistema para o crescimento e atualizações futuras. "Fizemos uma análise detalhada dos desafios e criamos uma lista de soluções disponíveis no mercado que poderiam nos ajudar," diz Ziemiański. "E como já trabalhamos muitas vezes com a IBM, pedimos a eles para nos apoiar."