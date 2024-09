A equipe da New Mexico Mutual fez questão de entrar em contato com a PMsquare, uma consultoria estratégica especializada em dados e soluções analíticas. Depois de ter trabalhado com a New Mexico Mutual por quase 10 anos em vários projetos, a PMsquare entendeu que a empresa tem mais fome de inovação do que muitas outras seguradoras. De acordo com Kevin Emanuel, vice-presidente de Vendas da PMsquare, "algumas empresas ainda precisam ser convencidas de que a análise e a automação são o caminho certo. Com a New Mexico Mutual, a frase é 'Precisamos de ajuda para encontrar o caminho certo'”.

O caminho certo, nesse caso, foi a automação robótica de processos da IBM.

A PMsquare adota uma abordagem independente de tecnologia para seus contratos de consultoria e analisou várias soluções de automação com a New Mexico Mutual.

A equipe da New Mexico Mutual observou alguns diferenciadores importantes com a solução da IBM. A flexibilidade das múltiplas integrações de software foi fundamental, uma vez que a renovação de apólices envolve muitas etapas. A equipe gostou de usar a solução RPA para fazer web scraping e, alguns internos, outros externos, incluindo bancos de dados de leitura/gravação e muito mais.



A facilidade para usar e a velocidade de implementação também se destacaram. De Bruijn explica como você pode aproveitar a natureza de código baixo da solução IBM RPA. Uma tarefa padrão pode ser automatizada muito mais rápido do que codificar a automação do zero.

A experiência da PMsquare também ajudou na facilidade e rapidez da implementação. "Foi um prazer trabalhar com a PMsquare", diz Luna. "O processo foi simples e fácil. Ficamos muito surpresos com a rapidez e facilidade para colocar as automações em funcionamento."

Por fim, a New Mexico Mutual e a PMSquare usaram a automação robótica de processos da IBM para automatizar 100% das tarefas manuais envolvidas nas renovações de apólices. A New Mexico Mutual chama o RPA bot de Rebel. De acordo com Luna: “No momento, o Rebel faz cerca de 10 renovações por corretor durante nossos períodos de maior produção e lida com todas as tarefas manuais dessas renovações. Isso economiza muito tempo e, à medida que implementamos um limite premium mais alto, isso aliviará ainda mais a carga de trabalho.”