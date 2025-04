A IBM Consulting, o DCA de Nova Jersey e o NJBPU uniram forças para construir o portal do Programa de Assistência a Serviços Públicos (UAP). Este site simplifica o gerenciamento de diversos programas estaduais, incluindo:

O programa Universal Service Fund (USF), financiado pelo estado, e o programa Home Energy Assistance (USFHEA), financiado pelo governo federal, oferecem ajuda financeira para custos de aquecimento e refrigeração a residentes de Nova Jersey com renda baixa ou moderada. ​

O Weatherization Assistance Program (WAP) fornece melhorias de eficiência energética com financiamento federal para famílias de baixa renda.

O Lead-Based Paint Hazard Assistance Program (LRAP) trata dos riscos associados a tintas com chumbo.

A IBM também criou portais para facilitar programas temporários:

American Rescue Plan (ARP)

Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)

Como parte deste projeto da IBM Consulting para Microsoft, a equipe da IBM aplicou a metodologia IBM Design Thinking para criar uma solução que proporcionasse gestão unificada de casos, incluindo:

Autoatendimento para moradores. Utilização do Microsoft Power Pages para criar um portal intuitivo que oferece formulários guiados on-line e importação rápida de dados, acelerando as submissões.

Gerenciamento de casos. Aprimoramento dos recursos do Microsoft Power Platform para acelerar o processamento de solicitações e melhorar a efetividade no pagamento de benefícios.

Automação de documentos. Uso do Microsoft Azure AI Document Intelligence para revisar e extrair dados essenciais da documentação exigida.

Fonte única da verdade. Criação de uma fonte unificada de dados, documentos, relatórios e comunicação, com foco em segurança e hospedada na nuvem Microsoft Azure.

Data lakehouse. Unificação de diversos sistemas e fontes de dados do NJBPU em um data lake abrangente com suporte do Microsoft Azure Databricks.

Consumo. Entrega de ferramentas robustas de análise em tempo real integradas ao Microsoft Power BI.

As equipes de entrega da IBM Consulting também utilizaram o IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, desenvolvido com o IBM watsonx, uma plataforma com IA generativa integrada, para criar materiais de apoio essenciais aos programas, fluxos de trabalho internos e documentos de gerenciamento de projetos. Essa solução aumentou a precisão e resultou em decisões mais rápidas e bem fundamentadas.