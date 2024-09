Um aviso de desligamento de energia nunca é uma coisa boa. Mas no coração do inverno, quando as temperaturas pairam abaixo de zero, tal aviso é absolutamente assustador. E no estado de Nova Jersey, o Departamento de Assuntos Comunitários (DCA) trabalha para ajudar os cidadãos que estão atrasados em seus pagamentos de energia a manter as luzes acesas e o calor funcionando.