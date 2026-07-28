A governança automatizada de identidade gera agilidade da força de trabalho

Com o IBM Verify, a Neurealm oferece governança automatizada de identidade, que simplifica o acesso e aumenta a agilidade da força de trabalho
Um importante banco do setor público contava com processos manuais baseados em arquivos para gerenciar as identidades de funcionários e fornecedores, resultando em atrasos, inconsistências e aumento do risco operacional. As atualizações do HRMS e do Active Directory dependiam da criação, modificação e desativação manual de contas por parte dos funcionários, uma abordagem demorada e propensa a erros humanos.
A integração de novas contratações geralmente levava até duas semanas, durante as quais os funcionários não tinham acesso em tempo hábil a aplicações essenciais. As identidades dos fornecedores eram tratadas por meio de arquivos simples, criando lacunas de governança e visibilidade limitada sobre quem estava acessando o quê. A configuração fragmentada também dificultava a imposição de políticas de segurança, o atendimento às expectativas de conformidade e a geração de relatórios prontos para auditoria.
As equipes de aplicações estavam sobrecarregadas com o gerenciamento de métodos de autenticação díspares, e os funcionários enfrentavam dificuldades com vários logins e experiências de acesso inconsistentes. Conforme o banco acelerava suas iniciativas digitais, precisava de uma solução moderna de gerenciamento de acesso e identidade capaz de oferecer automação, autenticação unificada, governança robusta e segurança reforçada sem adicionar complexidade.
A Neurealm implementou uma solução moderna de gerenciamento de acesso e identidade usando o IBM Security Verify e produtos de suporte para agilizar a autenticação e automatizar o gerenciamento do ciclo de vida de identidade. Um portal centralizado de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) foi criado como o ponto único de entrada para aplicações, permitindo um logon único contínuo por meio de SAML, autenticação baseada em cabeçalho e OpenID Connect. Para fortalecer a segurança, a solução introduziu várias opções de MFA, incluindo senhas únicas (OTP) por SMS e e-mail, Fast Identity Online (FIDO), detecção de presença de usuário e IBM Verify Touch Approval.
A plataforma foi integrada ao Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (HRMS) do banco por meio de APIs, permitindo provisionamento e desprovisionamento automatizados com atualizações diárias de dados e mudanças de acesso imediatas para funcionários que estão saindo. A criação de usuários de fornecedores também foi automatizada, com acesso por direito de nascimento atribuído e acesso adicional gerenciado por meio de um portal de autoatendimento. Com Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IBM Security Verify Access (ISVA), IBM Security Verify Governance (ISVG), IBM Security Identity Manager (ISIM) e ambientes Guardium configurados em UAT, recuperação de desastres e produção, o banco agora tem um ecossistema de identidade escalável, seguro e totalmente integrado.
A implementação entregou melhorias mensuráveis em segurança, eficiência e experiência do usuário. A autenticação multifator fortaleceu a proteção contra acesso não autorizado e reduziu o risco de fraude, enquanto controles de acesso unificados e práticas regulares de conformidade melhoraram a prontidão para auditoria e a confiança do cliente. A automação do provisionamento e desprovisionamento simplificou as operações, reduzindo o tempo de integração dos funcionários de uma a duas semanas para apenas dois dias e contribuindo para um aumento de 90% na eficiência geral. A redução do esforço manual reduziu os custos operacionais e permitiu que as equipes se concentrassem em tarefas de maior valor e no atendimento ao cliente. Com o SSO, os funcionários agora acessam as aplicações sem dificuldades, aumentando a produtividade, melhorando a moral e acelerando o trabalho diário. Ao modernizar a governança de identidade, o banco fortaleceu sua postura de segurança, melhorou a conformidade e criou uma base escalável para o crescimento digital futuro.
A Neurealm é uma empresa de serviços de tecnologia com foco em IA, que ajuda empresas a construir os sistemas inteligentes que impulsionarão o futuro. Trabalhamos em todo o espectro da IA física à IA agêntica, de dispositivos de edge a agentes autônomos, e ajudamos as empresas a migrar da experimentação de IA para a implementação em nível de produção, com tecnologia NeuGAIN, nossa plataforma de IA unificada. Nossa abordagem orientada por resultados e engenharia abrange IA, engenharia, dados, RunOps e muito mais, atendendo a mais de 250 empresas em todo o mundo.
O IBM Verify oferece logon único, MFA e governança de identidade para proteger o acesso em ambientes híbridos. Com autenticação adaptativa e fluxos de trabalho automatizados, o Verify simplifica o gerenciamento de identidade, melhora a experiência do usuário e viabiliza a segurança zero trust em escala.
© Copyright IBM Corporation, julho de 2026.
IBM, o logotipo da IBM, IBM Security Verify e IBM Security Guardium são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e, portanto, não é possível proporcionar os resultados geralmente esperados.