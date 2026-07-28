A governança automatizada de identidade gera agilidade da força de trabalho

Um importante banco do setor público contava com processos manuais baseados em arquivos para gerenciar as identidades de funcionários e fornecedores, resultando em atrasos, inconsistências e aumento do risco operacional. As atualizações do HRMS e do Active Directory dependiam da criação, modificação e desativação manual de contas por parte dos funcionários, uma abordagem demorada e propensa a erros humanos.

A integração de novas contratações geralmente levava até duas semanas, durante as quais os funcionários não tinham acesso em tempo hábil a aplicações essenciais. As identidades dos fornecedores eram tratadas por meio de arquivos simples, criando lacunas de governança e visibilidade limitada sobre quem estava acessando o quê. A configuração fragmentada também dificultava a imposição de políticas de segurança, o atendimento às expectativas de conformidade e a geração de relatórios prontos para auditoria.

As equipes de aplicações estavam sobrecarregadas com o gerenciamento de métodos de autenticação díspares, e os funcionários enfrentavam dificuldades com vários logins e experiências de acesso inconsistentes. Conforme o banco acelerava suas iniciativas digitais, precisava de uma solução moderna de gerenciamento de acesso e identidade capaz de oferecer automação, autenticação unificada, governança robusta e segurança reforçada sem adicionar complexidade.