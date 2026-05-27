Potencializando aplicações nativas da IA com DNS inteligente

A Netlify é uma plataforma nativa da IA que impulsiona o desenvolvimento web moderno para mais de 12 milhões de desenvolvedores e mais de 60 milhões de aplicações em todo o mundo. À medida que o desenvolvimento orientado por IA acelera, a Netlify deu suporte a mais de um milhão de aplicações geradas por IA em apenas alguns meses.

Com milhares de implementações ocorrendo diariamente, a Netlify precisava de uma base de rede capaz de acompanhar os fluxos de trabalho de alta frequência, orientados por APIs. Garantir uma baixa latência, alta disponibilidade e rápida propagação global tornou-se fundamental para entregar aplicações em escala prontas para a produção. Sem o gerenciamento de tráfego em tempo real e DNS escalável, o desempenho e a confiabilidade podem ser afetados.