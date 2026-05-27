Potencializando aplicações nativas da IA com DNS inteligente

A Netlify escala o desempenho de milhões de aplicações orientadas por IA com o IBM® NS1 Connect
A Netlify é uma plataforma nativa da IA que impulsiona o desenvolvimento web moderno para mais de 12 milhões de desenvolvedores e mais de 60 milhões de aplicações em todo o mundo. À medida que o desenvolvimento orientado por IA acelera, a Netlify deu suporte a mais de um milhão de aplicações geradas por IA em apenas alguns meses.
Com milhares de implementações ocorrendo diariamente, a Netlify precisava de uma base de rede capaz de acompanhar os fluxos de trabalho de alta frequência, orientados por APIs. Garantir uma baixa latência, alta disponibilidade e rápida propagação global tornou-se fundamental para entregar aplicações em escala prontas para a produção. Sem o gerenciamento de tráfego em tempo real e DNS escalável, o desempenho e a confiabilidade podem ser afetados.
Para atender às necessidades de crescimento e desempenho, a Netlify implementou o DNS gerenciado e o direcionamento de tráfego do IBM NS1 Connect . Esses recursos permitem decisões de roteamento em tempo real com base nas condições da rede, direcionando os usuários para a localização de edge ideal.
Utilizando o IBM® NS1 Connect Pulsar, a Netlify roteia dinamicamente o tráfego para evitar congestionamentos ou interrupções, mantendo experiências de usuário rápidas e confiáveis. O design com foco em APIs está alinhado com a plataforma da Netlify, que permite implementações frequentes e atualizações programáticas sem as demoras associadas aos modelos tradicionais de DNS.
Com o IBM® NS1 Connect, a Netlify criou uma base de DNS escalável e resiliente que oferece suporte a milhões de aplicações e desenvolvedores. A plataforma agora lida com altos volumes de implementação enquanto mantém o desempenho e o tempo de atividade consistentes.
O DNS de baixo TTL permite a propagação global em menos de cinco segundos, garantindo a entrega rápida das aplicações. O direcionamento de tráfego em tempo real melhora o desempenho e a confiabilidade, mesmo durante interrupções. À medida que a Netlify expande sua plataforma nativa de IA, o IBM NS1 Connect oferece suporte a experiências de usuário contínuas e de alto desempenho.
A Netlify é uma plataforma nativa de IA para desenvolvimento web moderno, permitindo que desenvolvedores e agentes de IA criem e implementem aplicações em escala. Ela oferece suporte a milhões de desenvolvedores e aplicações em todo o mundo.
© Copyright IBM Corporation, abril de 2026.
IBM, o logotipo da IBM e NS1 Connect são marcas registradas da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.