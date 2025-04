Operando a maior frota do mundo de navios de pequeno porte para transporte de gás liquefeito, a Navigator Gas desempenha um papel importante na manutenção do fluxo de energia nas cadeias globais de suprimentos. Listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) desde 2013, a empresa enfrenta exigências rigorosas de auditoria financeira e conformidade regulatória. Quando a Navigator Gas se fundiu com a Ultragas ApS em 2021, praticamente dobrando sua frota de navios, suas demandas de governança, risco e conformidade (GRC) tornaram-se ainda mais sofisticadas.

Como resultado, a equipe de auditoria da empresa ficou sobrecarregada. Para aliviar a pressão sobre os especialistas em auditoria e ajudá-los a trabalhar de forma mais eficiente, a Navigator Gas procurava uma solução automatizada, escalável e adaptável para simplificar os processos de GRC.

Atif Yaqoob, chefe de riscos e garantias do grupo na Navigator Gas, explica: “Enfrentávamos pressões regulatórias crescentes em diversos mercados, ao mesmo tempo em que precisávamos manter a conformidade com a Sarbanes–Oxley exigida pela Securities and Exchange Commission. Ficou claro que precisávamos de uma plataforma de GRC robusta para aliviar a pressão sobre nossas equipes comerciais e nos manter à frente.”