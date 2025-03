A IA generativa (gen AI) está transformando as operações em instituições financeiras em áreas como interações com clientes, gerenciamento de riscos, produtividade de desenvolvedores e detecção de fraudes. No entanto, adotar essa tecnologia exige que as organizações realizem mudanças significativas em suas ferramentas, processos e nas habilidades necessárias para implementá-la.

Muitas organizações já avançaram significativamente ao experimentar a IA generativa. Contudo, passar com sucesso da fase de experimentação para uma produção em larga escala demanda uma análise cuidadosa de fatores-chave. As organizações precisam construir frameworks robustos para o gerenciamento de riscos, a governança e a prontidão operacional, a fim de liberar todo o potencial da IA generativa.

A Nationwide Building Society é a segunda maior fornecedora de hipotecas no Reino Unido e a maior building society do mundo, reconhecida por seu compromisso em priorizar as necessidades de seus membros e capacitar sua equipe para oferecer um atendimento ao cliente excepcional. A Nationwide, que pertence aos próprios membros e atende mais de 16 milhões de pessoas, identificou oportunidades para aplicar IA e gerar valor para seus clientes.

A Nationwide reconheceu o papel fundamental da IA na superação de desafios, na identificação de oportunidades em larga escala e no apoio aos seus objetivos estratégicos. Por isso, buscou orientação especializada e suporte para implementar a tecnologia, enfrentar as complexidades da adoção de IA e integrar de forma responsável os recursos essenciais.