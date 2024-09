As recentes mudanças no comportamento de compras levaram a um boom no comércio eletrônico, com um maior número de consumidores realizando compras digitalmente, em vez de em lojas físicas.As marcas estão enfrentando desafios maiores do que nunca para transmitir uma mensagem personalizada a cada usuário, com o objetivo de impulsionar o envolvimento.

Uma marca líder nacional de bebidas procurou a IBM Watson Advertising com o objetivo de alcançar públicos relevantes durante a temporada de festas e aumentar as compras online e nas lojas dos principais varejistas.