Vejamos primeiro como a solução permitiu um gerenciamento de sinistros mais inteligente.

O envio de sinistros é um ponto de contato crítico do atendimento ao cliente e deve ser gerenciado de forma eficiente. Por meio de seu programa de transformação de sinistros, a MUDUM reestruturou as equipes para suporte multifuncional e introduziu novos recursos tecnológicos. Antes de lançar a solução do seu centro de engajamento do cliente (visão de 360 graus do cliente), os gerentes de sinistros precisavam navegar por várias soluções ou várias opções dentro da mesma solução para coletar informações dos clientes. As chamadas recebidas não tinham contexto, dificultando a personalização do serviço.

Hoje, os gestores de sinistros têm contexto completo ao seu alcance (dados agregados de clientes, sinistros em andamento e históricos de serviço), permitindo um atendimento ao cliente mais rápido e responsivo. “Nossos atendentes sabem quando o cliente ligou pela última vez e os detalhes exatos dos sinistros em andamento”, explica Ferreira.

“Isso teve um grande impacto no atendimento ao cliente e reduziu drasticamente o tempo de fornecimento de informações a eles. Na verdade, quando a correria habitual de dezembro no final de 2022 coincidiu com uma sequência de mau tempo, os sinistros começaram a chegar. Mas, surpreendentemente, a taxa de resposta já na primeira chamada disparou em comparação com os anos anteriores. Nossas taxas saltaram de menos de 80% para 97%”, conta Vanda Caetano, gerente do departamento de atendimento ao cliente. Essas estatísticas não são atribuíveis apenas ao gerenciamento de APIs, mas são “uma peça importante do quebra-cabeça”, afirma Ferreira.

Agora, vamos nos concentrar na jornada omnicanal da MUDUM e na inovação business-to-business-to-consumer (B2B2C).

Como parte de sua jornada de transformação de negócios e omnicanal digital, a MUDUM criou novos pacotes de seguro omnicanal e os disponibilizou por meio de APIs. Por meio do portal do desenvolvedor, os parceiros da MUDUM podem expor dados a terceiros, como outros parceiros de negócios, que podem então vender serviços da MUDUM diretamente por meio de suas próprias plataformas. “Tomemos como exemplo o seguro residencial”, explica Ribeiro. “Agora, os clientes finais podem acessar sites de terceiros, online, por meio de um aplicativo móvel ou em um banco, e receber uma cotação, preço ou oferta. Antes, eles precisavam visitar uma das agências parceiras ou ligar para a linha direta para receber a apólice final. Agora, os clientes atuais e clientes possíveis têm novos serviços digitais como esse exemplo”, acrescenta Sousa. “E o plano de curto prazo é para escalar e implementar serviços como esse em diferentes tipos de seguros, como automotivo e de saúde, entre outros”, conclui Sousa.

A MUDUM está apenas no início de sua incrível transformação. A empresa está sempre ativando novos serviços e parcerias. A IBM agora está apoiando a empresa com recursos de transferência gerenciada de arquivos (MTF) para rastrear e registrar todas as trocas de arquivos de parceiros. E quanto ao futuro, o MUDUM não vai parar tão cedo.

“As APIs desempenham um papel importante nas ambições da MUDUM daqui para frente. Sabemos que há muitos mais serviços e produtos que podemos oferecer, mas não é apenas a tecnologia que permite isso. Se você não consegue ter as pessoas certas na empresa desde o início, não funciona.

Escolher o parceiro de integração certo, bem como o implementador certo, tem sido fundamental para todos remarem na mesma direção”, conclui Ribeiro.