Para modernizar operações e reduzir riscos, o Mizuho Bank colaborou com a IBM para implementar o IBM Instana Observability. A solução forneceu visibilidade em tempo real do desempenho e do comportamento da aplicação, ajudando as equipes da Mizuho a detectar e resolver problemas antes que afetassem os clientes.

Como explicou Daiki Hagiwara, da equipe de TI de canais digitais da Mizuho: "Com o lançamento do novo sistema bancário na internet, queríamos evitar falhas e proteger o serviço. É por isso que decidimos adotar a observabilidade, para permitir respostas rápidas caso algo aconteça.”

O Mizuho escolheu o IBM Instana por suas capacidades de rápida implementação — em menos de cinco minutos por servidor — com impacto mínimo nos sistemas existentes e dashboards intuitivos e fáceis de ler, acessíveis tanto a stakeholders técnicos quanto não técnicos. Com forte suporte da IBM® Consulting e do IBM® Technology Expert Labs, o banco integrou o Instana durante uma grande reformulação de sua plataforma de internet banking, o Mizuho Direct.

A implementação deu às equipes de TI do Mizuho Bank insights em tempo real sobre a integridade do sistema, lentidões de desempenho e fluxos de transações em múltiplos sistemas e plataformas. As equipes se sentiram capacitadas para investigar e compreender problemas sem precisar reproduzi-los em ambientes de teste ou esperar por dados de log. Dashboards personalizados no Instana simplificaram a comunicação e a geração de relatórios, especialmente durante períodos críticos, como o monitoramento pós-lançamento. Ao tornar os dados de desempenho acessíveis e praticáveis, a implementação do Instana promoveu uma colaboração mais forte entre as equipes de TI e de negócios, ajudando o Mizuho a migrar do combate reativo para o controle proativo.