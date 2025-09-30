O Mizuho Bank reduz o tempo de resposta a incidentes e fortalece a colaboração com o IBM® Instana Observability
O Mizuho Bank, pioneiro em internet banking, atende milhões de clientes por meio de suas plataformas web e móveis. À medida que os canais não presenciais se tornaram a norma, as expectativas dos clientes por disponibilidade ininterrupta e desempenho sem dificuldade dispararam. No entanto, o ambiente de TI cada vez mais complexo do banco colocou pressão crescente sobre sua pequena equipe de operações, responsável por manter uma infraestrutura extensa e de missão crítica.
Normalmente, as ferramentas de monitoramento só acionavam alertas após a ocorrência de problemas, deixando as equipes correndo para investigar manualmente. Com essa abordagem reativa, identificar a causa raiz e relatar incidentes costumava levar três horas. Os processos demorados de geração de relatórios desviavam a atenção do desenvolvimento estratégico, enquanto os atrasos na resolução ameaçavam a satisfação e a confiança dos clientes. No mundo do banco on-line — onde falhas de sistema podem ser tratadas como problemas sociais — o Mizuho precisava de uma solução de observabilidade proativa para evitar que os problemas escalassem e, assim, manter sua reputação de estabilidade e confiabilidade.
na resposta a incidentes: de aproximadamente três horas para uma hora
no tempo necessário para criação de relatórios
Para modernizar operações e reduzir riscos, o Mizuho Bank colaborou com a IBM para implementar o IBM Instana Observability. A solução forneceu visibilidade em tempo real do desempenho e do comportamento da aplicação, ajudando as equipes da Mizuho a detectar e resolver problemas antes que afetassem os clientes.
Como explicou Daiki Hagiwara, da equipe de TI de canais digitais da Mizuho: "Com o lançamento do novo sistema bancário na internet, queríamos evitar falhas e proteger o serviço. É por isso que decidimos adotar a observabilidade, para permitir respostas rápidas caso algo aconteça.”
O Mizuho escolheu o IBM Instana por suas capacidades de rápida implementação — em menos de cinco minutos por servidor — com impacto mínimo nos sistemas existentes e dashboards intuitivos e fáceis de ler, acessíveis tanto a stakeholders técnicos quanto não técnicos. Com forte suporte da IBM® Consulting e do IBM® Technology Expert Labs, o banco integrou o Instana durante uma grande reformulação de sua plataforma de internet banking, o Mizuho Direct.
A implementação deu às equipes de TI do Mizuho Bank insights em tempo real sobre a integridade do sistema, lentidões de desempenho e fluxos de transações em múltiplos sistemas e plataformas. As equipes se sentiram capacitadas para investigar e compreender problemas sem precisar reproduzi-los em ambientes de teste ou esperar por dados de log. Dashboards personalizados no Instana simplificaram a comunicação e a geração de relatórios, especialmente durante períodos críticos, como o monitoramento pós-lançamento. Ao tornar os dados de desempenho acessíveis e praticáveis, a implementação do Instana promoveu uma colaboração mais forte entre as equipes de TI e de negócios, ajudando o Mizuho a migrar do combate reativo para o controle proativo.
Após implementar o IBM Instana Observability, o Mizuho Bank obteve melhorias mensuráveis em eficiência operacional, atendimento ao cliente e resiliência do sistema. O tempo necessário para investigar e relatar problemas caiu em mais de 65%, reduzindo a resposta a incidentes de aproximadamente três horas para uma. O tempo necessário para criação de relatórios foi reduzido em mais de 50%, e o esforço exigido para monitoramento também foi significativamente minimizado, graças ao uso de dashboards que forneceram visibilidade compartilhada entre as equipes técnicas e de negócios.
Kaori Iwasaki, gerente da divisão de TI no Mizuho Research & Technologies, observou: “Com o Instana, agora conseguimos ver instantaneamente onde ocorrem as lentidões, qual é o problema e qual o alcance do impacto — tudo de relance.” A velocidade de compreensão da situação melhorou muito.”
Incentivado por esses resultados, o Mizuho começou a expandir o Instana para sistemas e canais adicionais a fim de unificar a observabilidade em todo o seu cenário de TI. Olhando para o futuro, o banco planeja continuar fortalecendo sua infraestrutura de internet banking.
Mizuho Bank, Ltd. , um dos maiores e mais proeminentes bancos do Japão, oferece uma gama completa de serviços bancários para indivíduos, corporações e instituições. Como parte central do Mizuho Financial Group, o banco desempenha um papel vital no suporte à infraestrutura financeira do Japão e lidera o caminho em inovação de digital banking. Com forte foco na experiência do cliente e na excelência operacional, o Mizuho continua investindo em tecnologias avançadas para oferecer serviços financeiros seguros, contínuos e confiáveis em canais digitais.
