O Departamento de Operações de Negócios de Comércio Internacional nº 2 do Mizuho Bank realiza operações relacionadas a documentos comerciais para transações de câmbio internacional. Como parte das operações comerciais relacionadas a transações de importação/exportação, a divisão foi responsável pela verificação de nomes próprios, incluindo os de empresas, representantes e países detalhados em vários formulários diferentes, e por inseri-los com precisão em vários sistemas relacionados manualmente. Os documentos comerciais diferem em estilo dependendo do país e da empresa e não há um formato uniforme, portanto a troca de documentos originais em papel ainda é comum internacionalmente.

Nesse contexto, por muitos anos o Mizuho Bank lidou com documentos comerciais em papel por meio de um sistema em que os operadores os inserem no sistema e os confirmam visualmente, palavra por palavra. Os documentos comerciais podem ter até vários milhares de páginas por transação. Centenas dessas transações são processadas diariamente, exigindo manuseio preciso de papelada. Além disso, os processos de negócios se tornaram ainda mais complicados, aumentando ainda mais a carga de trabalho da gestão.

Além disso, o número de transações sujeitas a crimes financeiros e sanções econômicas está aumentando globalmente, e as instituições financeiras são obrigadas a fortalecer seu monitoramento de transações financeiras, incluindo o trade finance. A entrada precisa de nomes próprios é crucial do ponto de vista de um risco específico em transações financeiras, e o processamento manual anterior cresceu para mostrar suas limitações.

Para lidar com essas questões, o Mizuho Bank realizou avaliações fundamentais de seus processos de negócios e adotou a estratégia de promover a digitalização por meio do uso da tecnologia IA-OCR.