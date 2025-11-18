Mizuho Bank + IBM
O Departamento de Operações de Negócios de Comércio Internacional nº 2 do Mizuho Bank realiza operações relacionadas a documentos comerciais para transações de câmbio internacional. Como parte das operações comerciais relacionadas a transações de importação/exportação, a divisão foi responsável pela verificação de nomes próprios, incluindo os de empresas, representantes e países detalhados em vários formulários diferentes, e por inseri-los com precisão em vários sistemas relacionados manualmente. Os documentos comerciais diferem em estilo dependendo do país e da empresa e não há um formato uniforme, portanto a troca de documentos originais em papel ainda é comum internacionalmente.
Nesse contexto, por muitos anos o Mizuho Bank lidou com documentos comerciais em papel por meio de um sistema em que os operadores os inserem no sistema e os confirmam visualmente, palavra por palavra. Os documentos comerciais podem ter até vários milhares de páginas por transação. Centenas dessas transações são processadas diariamente, exigindo manuseio preciso de papelada. Além disso, os processos de negócios se tornaram ainda mais complicados, aumentando ainda mais a carga de trabalho da gestão.
Além disso, o número de transações sujeitas a crimes financeiros e sanções econômicas está aumentando globalmente, e as instituições financeiras são obrigadas a fortalecer seu monitoramento de transações financeiras, incluindo o trade finance. A entrada precisa de nomes próprios é crucial do ponto de vista de um risco específico em transações financeiras, e o processamento manual anterior cresceu para mostrar suas limitações.
Para lidar com essas questões, o Mizuho Bank realizou avaliações fundamentais de seus processos de negócios e adotou a estratégia de promover a digitalização por meio do uso da tecnologia IA-OCR.
A IBM propôs uma solução digital para o Mizuho Bank que utiliza a tecnologia AI-OCR (reconhecimento de caracteres baseado em IA) para automatizar e simplificar as operações.
A equipe da IBM Consulting, que tem amplo conhecimento de negócios, e a equipe do Technology Expert Labs (TEL), que se destaca em tecnologia de soluções, participaram desse projeto e criaram uma solução avançada combinando IA-OCR e processamento de linguagem natural (PNL).
Em termos de fluxo de processo, o departamento de operações de negócios de comércio internacional n.º 2 primeiro lê os documentos comerciais que chegam por correio de organizações externas com um scanner de alta velocidade e os converte em dados digitais (PDF).
Os arquivos PDF são então vinculados ao IBM Datacap, onde a análise de imagens com IA é aplicada para extrair e classificar as informações necessárias dos PDFs. Isso permite o processamento flexível de diversos documentos em formatos variados e com dados não estruturados, possibilitando a extração de informações altamente precisas adequadas às operações de documentos comerciais do Mizuho Bank.
Além disso, a tecnologia de PLN do Watson Discovery é usada para realizar análises estruturais nas informações extraídas e, ao compará-las com um dicionário palavra por palavra, elas são convertidas em cadeias de caracteres mais precisas. Depois de ser verificada visualmente por um operador, as informações são armazenadas no IBM Db2 e automaticamente vinculadas aos sistemas posteriores relacionados.
Esse processo elimina a necessidade de entradas duplas entre cada um dos diferentes sistemas, reduzindo muito a carga de trabalho. O processo também tem sido empregado para verificar sanções econômicas e AML (antilavagem de dinheiro), apoiando operações mais sofisticadas.
Além disso, ao eliminar a entrega física de documentos em papel, o sistema estabelecido permite que várias equipes do departamento trabalhem simultaneamente em suas próprias telas, melhorando a produtividade da equipe. Os prazos de entrega necessários para concluir esse trabalho também foram consideravelmente reduzidos.
Por meio da introdução da IA-OCR, o Mizuho Bank alcançou resultados positivos, tanto direta quanto indiretamente.
Primeiro, com a automatização de tarefas manuais, como inserir e verificar documentos comerciais usando IA-OCR, a carga de processamento e o tempo de espera foram reduzidos em aproximadamente 50%. Isso reduz diretamente a carga de trabalho dos operadores, com a equipe do Mizuho Bank afirmando: "Podemos sentir pessoalmente uma redução significativa em nossa carga de trabalho".
Além disso, com a conversão de documentos para PDF, eliminou-se a necessidade de circular documentos em papel ou migrar entre andares no mesmo prédio, com todos os processos agora possíveis em uma única tela, resultando em um grande aumento de eficiência. Outro grande benefício é que os documentos agora podem ser compartilhados facilmente, permitindo que várias equipes do departamento contribuam para o mesmo processo simultaneamente.
Além disso, tornar um grande volume de documentos comerciais sem papel levou a uma melhor utilização do espaço de escritório. O gerenciamento eletrônico de documentos também melhorou a precisão da gestão empresarial apresentando atualizações de status imediatas, além de capacidade de pesquisa. Aumentando a visibilidade em toda a operação, a base foi lançada para futuras melhorias comerciais em outras áreas.
O Mizuho Bank pretende expandir ainda mais a aplicação da IA-OCR com base nesses resultados do projeto, estendendo horizontalmente a aplicação da IA-OCR a outros processos de negócios. A empresa pretende promover operações sem papel e a otimização dos negócios com base nesse estudo de caso bem-sucedido em outros departamentos onde a cultura do papel ainda persiste.
O Gerente da Equipe de Comércio de Capital do Departamento de Operações de Negócios de Comércio Internacional nº 2 , Mizuki Shimizu afirma: "O pessoal da IBM frequentemente visitava diretamente o local do escritório, compartilhava incidentes relacionados à IA-OCR e compartilhava abertamente suas opiniões para resolver problemas. Conseguimos responder com uma sensação de segurança em relação à introdução do novo sistema devido ao seu sistema de suporte robusto". A IBM continuará entregando soluções ideais e apoiando a transformação digital do Mizuho Bank.
O Mizuho Bank é um banco líder com uma das maiores bases de clientes domésticos, redes de base nacionais e internacionais e serviços avançados do Japão. O departamento de operações de negócios de comércio internacional N.° 2 é responsável pelo trabalho administrativo relacionado às transações comerciais e oferece serviços especializados de câmbio internacional que atendem às necessidades de diversos clientes, de indivíduos a grandes empresas. Por meio dessas operações, apoiam transações comerciais tranquilas no exterior e trabalham para reduzir os riscos.
A IBM Consulting utiliza expertise e tecnologia para apoiar a transformação de negócios contínua das organizações.
