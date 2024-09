Trabalhando com a IBM, a MMPC está se movendo em direção a operações mais sustentáveis, econômicas e produtivas, preparando-a para o sucesso a longo prazo. Embora esteja apenas na metade de sua transformação digital de cinco anos, a empresa já está vendo resultados tangíveis.

A equipe da IBM cumpriu os prazos e orçamentos planejados para todas as iniciativas concluídas até o momento. Hara diz: "Se nossos sistemas críticos para os negócios ficarem inoperantes, isso pode nos custar milhões de dólares por dia. Ao nos proteger contra o downtime não planejado, o projeto com a IBM diminuiu drasticamente o risco dessas perdas".



Com maior visibilidade de ponta a ponta dos dados do veículo em toda a cadeia de valor, a MMPC está permitindo uma tomada de decisão mais eficaz.



Trabalhando com a IBM, a MMPC pretende reduzir a quantidade de inventário que transporta e está fazendo a transição para um processo de encomenda até à entrega, o que minimizará os custos. A equipe da IBM está agora desenvolvendo novos dashboards executivos para fornecer métricas de desempenho em tempo real aos gerentes. Ao substituir processos baseados em planilhas por informações em tempo real, a empresa vem capacitando seus principais decisores com as ferramentas para amentar ainda mais a eficiência da organização.



A MMPC está expandindo suas operações de exportação e a longo prazo ambiciona aumentar sua participação de mercado nas Filipinas. Em resposta à crescente demanda na região, a empresa ampliou suas operações de fábrica, levando a mais empregos de fabricação em todo o país. Em seguida, a MMPC planeja se concentrar na parceria com a IBM para automatizar processos repetíveis, o que lhe dará mais oportunidades de economia de custos. O objetivo final da empresa é ter as bases certas para se tornar líder no seu mercado doméstico.



Hara conclui: “À medida que avançamos em direção ao futuro do setor automotivo, estamos muito satisfeitos com a ajuda da IBM para acelerar nossa jornada de transformação. Isso está preparando o cenário para aprimorarmos as experiências dos clientes com nossa marca, adquirir novos clientes e impulsionar uma maior colaboração dentro e fora do ecossistema automotivo para promover o crescimento futuro".