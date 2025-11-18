IBM e MII criam uma solução que capacita os clientes a superar os desafios do sistema legado
A Mitra Integrasi Informatika (MII), uma IBM Build Partner da Indonésia, é especializada no fornecimento de soluções de integração robustas para empresas, sobretudo nos segmentos bancário e financeiro. Como um player-chave no cenário de integração de aplicações e transações, a MII queria ajudar as empresas a lidar com sucesso com os desafios de sistemas legados complexos e ineficientes.
Muitas empresas com ambientes de TI de nível empresarial dispersos exigem práticas extensas de configuração e manutenção para otimizar as integrações. Esse nível de complexidade leva a uma forte dependência de funcionários qualificados e ao aumento das complicações operacionais. As ineficiências na acessibilidade das informações de transações e na conectividade entre várias aplicações e serviços resultam em interrupções nos serviços, dificultam a colaboração e reduzem o ritmo das iniciativas de transformação digital. Esses desafios podem impedir significativamente a capacidade de uma empresa de aproveitar dados em tempo real e simplificar processos, afetando a satisfação do cliente e o desempenho geral dos negócios.
A MII reconheceu a necessidade de uma solução de integração para resolver esses desafios de integração e ajudar as empresas a se adaptarem rapidamente às mudanças nas necessidades de negócios e manter uma vantagem competitiva.
A MII se uniu à IBM para criar uma solução iPaaS dinâmica com dados, aplicação e recursos de cloud integration — KOMI. A MII escolheu a IBM por causa de suas ofertas robustas de integração híbrida, ampla experiência no setor e forte relacionamento com parceiros de construção. Elas usaram a plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration como base para a solução de integração especializada da MII.
A colaboração entre a MII e a IBM começou com uma avaliação completa dos ambientes corporativos existentes e dos novos requisitos de infraestrutura de pagamentos na Indonésia. A equipe de especialistas da IBM trabalhou em estreita colaboração com a MII para projetar uma solução de integração personalizada que abordasse os desafios específicos de operações bancárias e financeiras complexas, incluindo a conexão de sistemas de informações de transações centrais e vários canais voltados para o cliente. A solução foi desenvolvida para oferecer suporte a recursos como o sistema Bank Indonésia Fast Payment (BI-FAST), lançado em dezembro de 2021.
Funcionalidades prontas para uso disponíveis para usuários do KOMI por meio da tecnologia WebMethods incluem:
O IBM webMethods e o KOMI oferecem várias funcionalidades e benefícios para clientes de serviços bancários e financeiros.
Integração de autoatendimento: não desenvolvedores e usuários não técnicos podem criar, configurar e gerenciar integrações sem experiência em programação, reduzindo significativamente a dependência de departamentos de TI e acelerando projetos de integração.
Gerenciamento centralizado de dados: aproveitando o webMethods, o KOMI compila informações de transações em um local centralizado, minimizando interrupções de serviço causadas por incompatibilidades de dados e aplicação e melhorando a acessibilidade dos dados. Os usuários agora podem ter acesso aos dados que precisam, quando precisam.
Integração baseada em nuvem híbrida: o KOMI, desenvolvido com base na computação em nuvem híbrida, reduz a necessidade de hardware de integração no local, diminuindo os gastos de capital e simplificando a complexidade operacional.
Fluxos de trabalho automatizados: o IBM webMethods permite que as empresas que usam o KOMI criem fluxos de trabalho que conectam aplicações, simplificam processos e automatizam tarefas repetitivas, permitindo que os usuários se concentrem em trabalhos de maior valor e aumentem a produtividade geral.
API Management integrado: os recursos de API do IBM webMethods permitem que o KOMI ofereça uma solução mais escalável e segura para gerenciar APIs durante todo o ciclo de vida, eliminando a necessidade de publicação de APIs personalizadas ou de combinar APIs de outros serviços.
O modelo de preços baseado em assinatura do IBM webMethods o torna uma alternativa econômica e escalável às soluções de integração tradicionais. Ao aproveitar a plataforma webMethods da IBM, o KOMI cria uma fonte única da verdade para os dados de seus usuários, melhora a conectividade entre aplicação e aumenta a agilidade geral da empresa. Isso capacita os clientes da MII a se concentrarem em oferecer melhores experiências aos seus clientes, impulsionando o crescimento e a inovação em seus negócios.
Graças à integração do IBM webMethods e do KOMI, as empresas de serviços bancários e financeiros agora podem alocar recursos de forma mais eficiente e se concentrar em iniciativas estratégicas.
Os usuários do KOMI podem esperar ver uma redução de 40% nos cronogramas dos projetos de integração e uma redução de 30% nas solicitações de suporte de TI relacionadas a problemas de integração, de acordo com um relatório da Forrester Consulting de 2024.1 Os ambientes de trabalho diários dos usuários do KOMI observaram uma melhoria notável, e os funcionários agora podem acessar e compartilhar dados sem dificuldades entre aplicações. Isso promoveu a colaboração aprimorada e processos simplificados, levando a uma organização mais ágil e responsiva.
Como prova dos benefícios do webMethods, o CIO de uma empresa que adotou o KOMI afirma: "Com a solução IBM webMethods, não apenas simplificamos nosso cenário de integração, mas também liberamos novas oportunidades de inovação. Nossa equipe agora pode se concentrar em gerar valor comercial, em vez de lidar com complexidades de integração."
Os setores bancário e financeiro em geral também tomaram conhecimento do sucesso do KOMI. As empresas que utilizam o KOMI estabeleceram um benchmark para a transformação digital, demonstrando o poder da integração baseada em nuvem híbrida em impulsionar a agilidade dos negócios e a satisfação do cliente.
A MII planeja explorar ainda mais os recursos do IBM webMethods e do KOMI, integrando aplicações e serviços adicionais para continuar impulsionando as jornadas de transformação digital de seus clientes. A IBM continuará sendo uma colaboradora essencial, fornecendo suporte contínuo e experiência para garantir o sucesso contínuo da MII no aproveitamento de todo o potencial do webMethods.
A PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)é uma subsidiária da empresa de capital aberto PT. Metrodata Electronics, Tbk, fundada em 1996. Com sede na Indonésia, a MII é especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para empresas e corporações. As ofertas da empresa incluem infraestrutura, serviços gerenciados de TIC, integração de sistemas e implementação de planejamento de recursos empresariais (ERP) em grande escala. A MII também fornece serviços de consultoria e gerenciamento de TIC com base nas melhores práticas do setor.
