A MII se uniu à IBM para criar uma solução iPaaS dinâmica com dados, aplicação e recursos de cloud integration — KOMI. A MII escolheu a IBM por causa de suas ofertas robustas de integração híbrida, ampla experiência no setor e forte relacionamento com parceiros de construção. Elas usaram a plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration como base para a solução de integração especializada da MII.

A colaboração entre a MII e a IBM começou com uma avaliação completa dos ambientes corporativos existentes e dos novos requisitos de infraestrutura de pagamentos na Indonésia. A equipe de especialistas da IBM trabalhou em estreita colaboração com a MII para projetar uma solução de integração personalizada que abordasse os desafios específicos de operações bancárias e financeiras complexas, incluindo a conexão de sistemas de informações de transações centrais e vários canais voltados para o cliente. A solução foi desenvolvida para oferecer suporte a recursos como o sistema Bank Indonésia Fast Payment (BI-FAST), lançado em dezembro de 2021.

Funcionalidades prontas para uso disponíveis para usuários do KOMI por meio da tecnologia WebMethods incluem:

Transferência online

Facilita a transferência de fundos usando redes locais de transferência online, com monitoramento em tempo real de todas as transações

Ajuda as equipes a implementar as fases 1 e 2 do BI-FAST, dando suporte à conexão da API e ajudando a fornecer transações rápidas e seguras

Facilita o gerenciamento e o monitoramento das transações do VA e o gerenciamento dos cartões emitidos pelo banco

Apresenta uma funcionalidade de pagamento de contas que está pronta para adoção de API aberta e pode gerenciar e utilizar API de maneira eficaz, segura e escalável

O IBM webMethods e o KOMI oferecem várias funcionalidades e benefícios para clientes de serviços bancários e financeiros.

Integração de autoatendimento: não desenvolvedores e usuários não técnicos podem criar, configurar e gerenciar integrações sem experiência em programação, reduzindo significativamente a dependência de departamentos de TI e acelerando projetos de integração.

Gerenciamento centralizado de dados: aproveitando o webMethods, o KOMI compila informações de transações em um local centralizado, minimizando interrupções de serviço causadas por incompatibilidades de dados e aplicação e melhorando a acessibilidade dos dados. Os usuários agora podem ter acesso aos dados que precisam, quando precisam.

Integração baseada em nuvem híbrida: o KOMI, desenvolvido com base na computação em nuvem híbrida, reduz a necessidade de hardware de integração no local, diminuindo os gastos de capital e simplificando a complexidade operacional.

Fluxos de trabalho automatizados: o IBM webMethods permite que as empresas que usam o KOMI criem fluxos de trabalho que conectam aplicações, simplificam processos e automatizam tarefas repetitivas, permitindo que os usuários se concentrem em trabalhos de maior valor e aumentem a produtividade geral.

API Management integrado: os recursos de API do IBM webMethods permitem que o KOMI ofereça uma solução mais escalável e segura para gerenciar APIs durante todo o ciclo de vida, eliminando a necessidade de publicação de APIs personalizadas ou de combinar APIs de outros serviços.

O modelo de preços baseado em assinatura do IBM webMethods o torna uma alternativa econômica e escalável às soluções de integração tradicionais. Ao aproveitar a plataforma webMethods da IBM, o KOMI cria uma fonte única da verdade para os dados de seus usuários, melhora a conectividade entre aplicação e aumenta a agilidade geral da empresa. Isso capacita os clientes da MII a se concentrarem em oferecer melhores experiências aos seus clientes, impulsionando o crescimento e a inovação em seus negócios.