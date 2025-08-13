As equipes de serviços de crédito, operações globais, análise de cadeia de suprimentos e tecnologia da informação da Medtronic colaboraram com a IBM® Consulting e com a IBM® Neudesic, consultoria especializada em tecnologia Microsoft. Juntas, implementaram o Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, uma solução baseada em IA e tecnologia Microsoft que automatiza a ingestão e a correspondência entre faturas, comprovantes de entrega e ordens de compra. Ao usar aprendizado de máquina avançado (ML) e IA generativa, o Acelerador DIP lida com formatos complexos, carimbos, digitalizações de baixa qualidade e layouts não padronizados com facilidade.

A equipe da IBM Neudesic personalizou a plataforma para se integrar perfeitamente aos principais fluxos de trabalho da Medtronic. Em apenas quatro semanas, a Medtronic automatizou a conciliação de documentos em um dos departamentos, abrindo caminho para uma transformação mais ampla.

“Ao focar em resultados de negócios concretos, nossa parceria com a IBM trouxe resultados transformadores — reduzindo contas a receber em aberto para melhorar o fluxo de caixa, aumentando a produtividade das equipes para liberar tempo para atividades de maior valor e elevando a precisão,” afirmou Eric Wellmann, diretor sênior de serviços de crédito, operações globais e cadeia de suprimentos da Medtronic.