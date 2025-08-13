Mais produtividade e precisão com automação inteligente
Na Medtronic, líder global em tecnologia médica, as equipes enfrentavam um processo demorado de conciliação manual entre faturas, comprovantes de entrega e ordens de compra. Esse fluxo de trabalho intensivo comprometia a eficiência operacional e desviava profissionais de atividades estratégicas.
Reduziu de até 20 minutos por fatura para 8 segundos: redução drástica no tempo de processamento
Mais de 99% de precisão: minimização de erros dispendiosos
As equipes de serviços de crédito, operações globais, análise de cadeia de suprimentos e tecnologia da informação da Medtronic colaboraram com a IBM® Consulting e com a IBM® Neudesic, consultoria especializada em tecnologia Microsoft. Juntas, implementaram o Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, uma solução baseada em IA e tecnologia Microsoft que automatiza a ingestão e a correspondência entre faturas, comprovantes de entrega e ordens de compra. Ao usar aprendizado de máquina avançado (ML) e IA generativa, o Acelerador DIP lida com formatos complexos, carimbos, digitalizações de baixa qualidade e layouts não padronizados com facilidade.
A equipe da IBM Neudesic personalizou a plataforma para se integrar perfeitamente aos principais fluxos de trabalho da Medtronic. Em apenas quatro semanas, a Medtronic automatizou a conciliação de documentos em um dos departamentos, abrindo caminho para uma transformação mais ampla.
“Ao focar em resultados de negócios concretos, nossa parceria com a IBM trouxe resultados transformadores — reduzindo contas a receber em aberto para melhorar o fluxo de caixa, aumentando a produtividade das equipes para liberar tempo para atividades de maior valor e elevando a precisão,” afirmou Eric Wellmann, diretor sênior de serviços de crédito, operações globais e cadeia de suprimentos da Medtronic.
O Acelerador DIP apresentou resultados imediatos. O tempo de pareamento de documentos caiu drasticamente, com precisão acima de 99%. Com isso, a Medtronic conseguiu redirecionar suas equipes para atividades mais estratégicas.
A solução ofereceu os seguintes benefícios principais:
Este projeto, realizado pela IBM e Neudesic, mostra o que é possível quando liderança visionária, parceria confiável e automação inteligente se unem.
“Estamos usando IA para gerar valor real. Quando uma tecnologia poderosa encontra o olhar humano, os processos evoluem e o potencial das pessoas se revela. Não estamos esperando pelo futuro do trabalho — estamos moldando esse futuro agora,” concluiu Luciano Miranda, vice-presidente de análise avançada, operações globais e cadeia de suprimentos da Medtronic.
A Medtronic plc , empresa global de tecnologia da área de saúde, desenvolve e fabrica uma ampla gama de dispositivos médicos. Fundada em 1949 e com sede em Dublin, Irlanda, sua sede operacional fica em Minneapolis, Minnesota. A empresa é reconhecida como uma das maiores fabricantes de dispositivos médicos do mundo, atuando em mais de 150 países. Seu portfólio abrange os segmentos de cardiologia, cirurgia médica, neurociência e diabetes. A missão da Medtronic, inspirada por seus fundadores, é: “aliviar a dor, restaurar a saúde e prolongar a vida.” A Medtronic mantém um compromisso constante com a inovação, investindo regularmente em pesquisa e desenvolvimento para oferecer dispositivos médicos e terapias de ponta para uma ampla variedade de condições.
Saiba como melhorar a eficiência, eliminar gargalos e alcançar precisão com inteligência artificial.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo IBM, IBM Consulting e Neudesic são marcas registradas da IBM Corp., registradas em diversas jurisdições no mundo.
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo do Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países, ou ambos.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.