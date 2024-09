"Fornecer um excelente atendimento ao cliente é muito importante para nós", diz Eldridge. "Esperamos o mesmo nível de serviço de nossos fornecedores. Quando começamos a trabalhar com a Instana, ficamos muito animados com o nível de suporte que recebemos."

No início do processo de instalação, a Mayden teve que garantir que nenhum dado dos pacientes fosse coletado e enviado ao sistema de monitoramento inadvertidamente. Outros provedores ofereciam menos suporte nessa área do que a equipe da Instana. "Recebemos um suporte muito importante da Instana", recorda Eldridge. " "Não apenas o help desk, mas as chamadas telefônicas e as conversas do Slack com a equipe técnica da Instana, que simplesmente não víamos com outros provedores. Como resultado, a Mayden pôde ter confiança de que a Instana tem uma forte equipe de suporte técnico, que trabalhou conosco de perto e entendeu nossos requisitos."

Além disso, Eldridge explica: "Com o crescimento do iaptus, mudamos a arquitetura, e ela se tornou um software complexo. A Instana exibe visualmente a rede de volta para você. Acho que todo mundo ficou agradavelmente surpreso ao ver isso. Com apenas alguns cliques, a Instana tem essa imagem do ambiente físico e lógico em que estava sendo executado, sem nenhuma contribuição da equipe de sistemas ou dos desenvolvedores."

Depois que a equipe entendeu como a Instana funcionaria com a arquitetura e a infraestrutura da Mayden, o processo de instalação foi rápido. "Esperávamos que levasse algumas semanas para obter dados", diz Eldridge. "Na realidade, conseguimos mostrar dados e informações de uso em poucos dias."

O ambiente protegido também significa que obter atualizações de software pode ser um desafio. Mas, como Eldridge explica: "Uma vez que entendemos o processo de implementação em novos clusters à medida que nossa hospedagem em nuvem escala, tem sido (e continua sendo) um processo realmente fácil".