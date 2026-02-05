A transformação das operações de nuvem e a implementação do IBM Turbonomic ajudaram a Maximus a obter ganhos de eficiência mensuráveis e economia de custos. A empresa eliminou o excesso de provisionamento, simplificou a alocação de recursos e melhorou o desempenho dos aplicações, aprimorando a prestação de serviços para seus clientes governamentais. Com as novas capacidades implementadas, os engenheiros agora se concentram em tarefas de maior valor, enquanto o Turbonomic garante que as cargas de trabalho recebam os recursos que elas necessitam. Chris Ray continua: "Essa otimização tem o potencial de proporcionar economias significativas e contínuas. Se você puder reduzir a computação e o armazenamento em apenas alguns centavos por hora, em milhares de recursos que funcionam 24 horas x 365 dias por ano, isso representa dólares muito reais." Marie Russell, vice-presidente da Global Strategic Partner Acceleration, disse: "A IBM provou ser uma consultora e parceira confiável. O Turbonomic é o facilitador que nossa organização precisava - automatizando o dimensionamento correto em escala, melhorando as operações e fortalecendo o desempenho para que nossos engenheiros possam se concentrar nos resultados da missão para os cidadãos que servimos”.

Além do impacto financeiro, o Maximus fortaleceu sua capacidade de oferecer acesso contínuo e equitativo a serviços críticos em todas as entidades do Governo. Olhando para o futuro, a Maximus planeja expandir a adoção do Turbonomic globalmente e implementar sua versão autorizada pelo FedRAMP, disponível no mercado do FedRAMP, para oferecer suporte a clientes federais. Chris Ray afirma: "O Turbonomic não é apenas uma ferramenta, é um catalisador de mudança cultural e operacional. Isso permite que nossos engenheiros avaliem e corrijam com mais rapidez cargas de trabalho de tamanho inadequado, reduzindo possíveis problemas de produção, reduzindo custos e, em alguns casos, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo”.