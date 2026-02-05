O IBM Turbonomic ajuda a Maximus a reduzir o desperdício de recursos, reduzir os custos e fornecer serviços melhores às comunidades
A Maximus, com sede em Tysons, Virgínia, é uma parceira confiável em tecnologia e governo, ajudando agências de governos federais, estaduais e locais a fornecer serviços essenciais a milhões de pessoas. Mas depois de migrar para a nuvem usando uma abordagem de lift-and-shift, a empresa enfrentou uma questão crítica: como garantir a eficiência quando milhares de servidores são superdimensionados e subutilizados? Com cargas de trabalho distribuídas por mais de 4.000 servidores baseados na nuvem em centenas de contas de nuvem, os riscos eram altos, pois cada ineficiência poderia levar a dólares desperdiçados. Embora suas ferramentas nativas de nuvem oferecessem insights, os falsos positivos, que foram identificados, retardaram o progresso. A Maximus precisava de uma maneira mais inteligente e automatizada de dimensionar recursos corretamente, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional sem comprometer a prestação de serviços.
Para superar seus desafios de otimização de nuvem, a Maximus fez uma parceria com a IBM para implementar o IBM Turbonomic — uma plataforma de automação de TI impulsionada por IA que se tornou um dos principais facilitadores da eficiência operacional. A capacidade do Turbonomic de integrar múltiplas fontes de dados e fornecer insights praticáveis permitiu que o Maximus dimensionasse corretamente a infraestrutura, eliminasse o desperdício de recursos e melhorasse o desempenho. Seus recursos liberaram os engenheiros para se concentrarem em tarefas de maior valor, enquanto os recursos de agrupamento personalizado e funcionalidades garantiram decisões alinhadas com as camadas de aplicação. A IBM trabalhou em estreita colaboração com a Maximus para adaptar a solução, transformando processos reativos manuais em otimização automatizada e proativa. Como observou Chris Ray, vice-presidente de tecnologia de nuvem da Maximus: "O Turbonomic nos deu a visibilidade necessária para otimizar os gastos e melhorar o desempenho em escala. Com mais de 1000 tipos de instâncias de computação nos principais provedores de nuvem, usar a tecnologia para avaliar a opção certa é a única maneira de acompanhar o ritmo."
A transformação das operações de nuvem e a implementação do IBM Turbonomic ajudaram a Maximus a obter ganhos de eficiência mensuráveis e economia de custos. A empresa eliminou o excesso de provisionamento, simplificou a alocação de recursos e melhorou o desempenho dos aplicações, aprimorando a prestação de serviços para seus clientes governamentais. Com as novas capacidades implementadas, os engenheiros agora se concentram em tarefas de maior valor, enquanto o Turbonomic garante que as cargas de trabalho recebam os recursos que elas necessitam. Chris Ray continua: "Essa otimização tem o potencial de proporcionar economias significativas e contínuas. Se você puder reduzir a computação e o armazenamento em apenas alguns centavos por hora, em milhares de recursos que funcionam 24 horas x 365 dias por ano, isso representa dólares muito reais." Marie Russell, vice-presidente da Global Strategic Partner Acceleration, disse: "A IBM provou ser uma consultora e parceira confiável. O Turbonomic é o facilitador que nossa organização precisava - automatizando o dimensionamento correto em escala, melhorando as operações e fortalecendo o desempenho para que nossos engenheiros possam se concentrar nos resultados da missão para os cidadãos que servimos”.
Além do impacto financeiro, o Maximus fortaleceu sua capacidade de oferecer acesso contínuo e equitativo a serviços críticos em todas as entidades do Governo. Olhando para o futuro, a Maximus planeja expandir a adoção do Turbonomic globalmente e implementar sua versão autorizada pelo FedRAMP, disponível no mercado do FedRAMP, para oferecer suporte a clientes federais. Chris Ray afirma: "O Turbonomic não é apenas uma ferramenta, é um catalisador de mudança cultural e operacional. Isso permite que nossos engenheiros avaliem e corrijam com mais rapidez cargas de trabalho de tamanho inadequado, reduzindo possíveis problemas de produção, reduzindo custos e, em alguns casos, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo”.
A Maximus, fundada em 1975 e com sede em Tysons, Virgínia, oferece serviços e soluções habilitadas pela tecnologia que ajudam o governo a oferecer programas críticos aos cidadãos. Atendendo a clientes federais, estaduais e locais, a Maximus se concentra em melhorar a prestação de serviços públicos por meio da inovação e eficiência operacional.
A IBM Turbonomic é uma plataforma impulsionada por IA que analisa constantemente a demanda de aplicação e gera recomendações praticáveis e automatizáveis para alterações nos recursos de computação, armazenamento e rede para garantir o desempenho e otimizar os custos. Ao integrar múltiplas fontes de dados e ações recomendadas, o Turbonomic permite que as organizações automatizem decisões de recursos, eliminem desperdícios, garantam desempenho e melhorem a eficiência operacional em ambientes híbridos e multinuvem.
