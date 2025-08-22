Para superar o monitoramento fragmentado e, ao mesmo tempo, viabilizar crescimento e operações simplificadas, a Matrix Renewables fez parceria com a IBM para implementar uma plataforma centralizada e inteligente, baseada no software IBM® Maximo Renewables. Essa solução unifica dados de grandes fornecedores de SCADA — incluindo GPM, AlsoEnergy e Inaccess — além de sete fabricantes originais de rastreadores solares (OEMs), resultando em visibilidade quase em tempo real em todo o portfólio. Isso também traz flexibilidade na escolha do SCADA para cada projeto, de acordo com requisitos de operadores de sistemas de transmissão (TSOs) e preferências de fornecedores de EPC, sem comprometer a integridade dos dados em um sistema de monitoramento de nível superior.

Em vez de integrar diretamente os sistemas SCADA, a equipe trabalhou por meio das APIs fornecidas pelos provedores de SCADA, mas isso trouxe novos desafios, como limites de frequência de consultas, restrições de chamadas simultâneas e cenários de tempo limite. Apesar dessas limitações, a integração foi cuidadosamente otimizada para garantir ampla disponibilidade e qualidade dos dados. A flexibilidade da solução IBM também permitiu integração perfeita com sistemas locais, como o NControl no Chile, garantindo cobertura operacional completa.

No centro dessa transformação está a capacidade avançada de análise da IBM, que combina modelos de IA e aprendizado de máquina para detectar baixo desempenho, revelar ineficiências ocultas e apoiar decisões orientadas por dados que impactam diretamente o ROI. Ao identificar e recuperar perdas de energia, a Matrix Renewables ganha uma vantagem estratégica na otimização do desempenho de seus ativos.

A abordagem centrada no cliente da IBM foi vital para o sucesso da Matrix Renewables. Um gerente de sucesso do cliente (CSM) dedicado, juntamente com o acesso à equipe global de suporte da IBM e seu conjunto robusto de ferramentas, proporcionaram orientação proativa, resolução antecipada de erros SCADA e uma jornada de implementação tranquila. A Matrix Renewables conseguiu migrar de procedimentos individuais de monitoramento por site para um método centralizado, proativo e orientado por dados de otimização de desempenho de ativos. Isso proporcionou à Matrix um controle centralizado simplificado, relatórios internos aprimorados, maior transparência e, acima de tudo, a criação de uma plataforma centralizada e escalável de monitoramento de desempenho capaz de sustentar o crescimento futuro.