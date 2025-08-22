Uma plataforma global de energia renovável faz parceria com a IBM para otimizar a eficiência de suas operações, melhorar a transparência dos dados e abrir caminho para acelerar o crescimento futuro e a inovação por meio de soluções escaláveis.
A Matrix Renewables, uma empresa líder em energia renovável, construiu uma forte reputação graças ao seu compromisso consistente com o desenvolvimento de soluções sustentáveis de energia em nível internacional. Com um portfólio diversificado e global de ativos solares, a empresa busca maximizar a geração de energia limpa e crescer rapidamente, ao mesmo tempo em que otimiza a eficiência de suas operações.
Antes da parceria com a IBM, a Matrix Renewables enfrentava desafios operacionais relacionados à integração e ao monitoramento de seus ativos rapidamente adquiridos e/ou construídos, devido ao uso descentralizado de múltiplos sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Esses processos fragmentados resultavam em operações demoradas, atrasos na resolução de problemas, falhas ocultas de configuração dos SCADA e monitoramento ineficaz em larga escala. Como consequência, os custos operacionais marginais não eram otimizados, e a capacidade da empresa de escalar e atingir suas metas de crescimento de longo prazo ficava limitada.
Para superar o monitoramento fragmentado e, ao mesmo tempo, viabilizar crescimento e operações simplificadas, a Matrix Renewables fez parceria com a IBM para implementar uma plataforma centralizada e inteligente, baseada no software IBM® Maximo Renewables. Essa solução unifica dados de grandes fornecedores de SCADA — incluindo GPM, AlsoEnergy e Inaccess — além de sete fabricantes originais de rastreadores solares (OEMs), resultando em visibilidade quase em tempo real em todo o portfólio. Isso também traz flexibilidade na escolha do SCADA para cada projeto, de acordo com requisitos de operadores de sistemas de transmissão (TSOs) e preferências de fornecedores de EPC, sem comprometer a integridade dos dados em um sistema de monitoramento de nível superior.
Em vez de integrar diretamente os sistemas SCADA, a equipe trabalhou por meio das APIs fornecidas pelos provedores de SCADA, mas isso trouxe novos desafios, como limites de frequência de consultas, restrições de chamadas simultâneas e cenários de tempo limite. Apesar dessas limitações, a integração foi cuidadosamente otimizada para garantir ampla disponibilidade e qualidade dos dados. A flexibilidade da solução IBM também permitiu integração perfeita com sistemas locais, como o NControl no Chile, garantindo cobertura operacional completa.
No centro dessa transformação está a capacidade avançada de análise da IBM, que combina modelos de IA e aprendizado de máquina para detectar baixo desempenho, revelar ineficiências ocultas e apoiar decisões orientadas por dados que impactam diretamente o ROI. Ao identificar e recuperar perdas de energia, a Matrix Renewables ganha uma vantagem estratégica na otimização do desempenho de seus ativos.
A abordagem centrada no cliente da IBM foi vital para o sucesso da Matrix Renewables. Um gerente de sucesso do cliente (CSM) dedicado, juntamente com o acesso à equipe global de suporte da IBM e seu conjunto robusto de ferramentas, proporcionaram orientação proativa, resolução antecipada de erros SCADA e uma jornada de implementação tranquila. A Matrix Renewables conseguiu migrar de procedimentos individuais de monitoramento por site para um método centralizado, proativo e orientado por dados de otimização de desempenho de ativos. Isso proporcionou à Matrix um controle centralizado simplificado, relatórios internos aprimorados, maior transparência e, acima de tudo, a criação de uma plataforma centralizada e escalável de monitoramento de desempenho capaz de sustentar o crescimento futuro.
A integração do IBM Maximo Renewables trouxe melhorias significativas, incluindo 75% de redução no tempo de geração de relatórios, 10% de redução no downtime e aumento reconhecido na eficiência anual de produção Esses avanços foram impulsionados pela automação da geração de relatórios, utilizando uma ferramenta interna de Business Intelligence (BI) conectada ao data warehouse alimentado pelo IBM Maximo Renewables, o que aumentou a transparência em torno dos principais KPIs operacionais e financeiros.
"O IBM Maximo Renewables capacitou nossos gestores de ativos com tomada de decisão orientada por dados, trazendo maior visibilidade em toda a nossa organização e ajudando-nos a escalar e otimizar nossas operações mais rapidamente", afirma Víctor Martínez, chefe de gestão de ativos na América Latina e Europa na Matrix Renewables.
A transição do monitoramento descentralizado e manual de ativos para uma plataforma unificada simplificou processos, permitindo à Matrix Renewables gerar relatórios e dashboards em múltiplos níveis em tempo real. Notificações de alerta e acesso controlado às ferramentas também melhoraram a colaboração com as equipes de operações e manutenção (O&M) e contratados. Além disso, a representação digital dos ativos agora é validada durante a integração operacional, garantindo a precisão do SCADA desde o início e minimizando problemas de desempenho futuros.
Para facilitar a escalabilidade e a resiliência de suas operações futuras, a Matrix Renewables planeja continuar aproveitando essa tecnologia à medida que expande seu portfólio internacional de energia renovável. A parceria com a IBM continua sendo um pilar em sua transformação digital — impulsionando a inovação e promovendo a sustentabilidade no setor de energias renováveis.
Matrix Renewables é uma plataforma de energia renovável criada e apoiada pela TPG, gestora global de ativos alternativos, por meio de sua plataforma de investimentos de impacto de USD 28 bilhões. O portfólio atual da Matrix Renewables é composto por 15,5 GW de projetos de energia solar, armazenamento e hidrogênio verde na Europa, Estados Unidos e América Latina. Para mais informações, visite www.matrixrenewables.com.
