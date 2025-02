De acordo com Selman, o maior catalisador para a mudança foi modificar a forma como a empresa financiava a organização de tecnologia. Historicamente, a Lowe's operava usando uma abordagem de centro de custos para gerenciar os gastos com tecnologia. Mas esse método criava uma visão isolada dos custos sem conexão com o valor de negócios.

"Era muito hierárquico e focado na propriedade de departamentos ou na propriedade de grupos de despesas", disse Chris Ross, Gerente Sênior de Finanças de Tecnologia da Lowe's. "Nós realmente precisávamos entender os produtos em que estávamos investindo e o valor que esses produtos proporcionavam à empresa."

À medida que a Lowe's avançava em sua transformação, os líderes reconheceram a necessidade de maior visibilidade dos gastos com tecnologia da empresa. Eles precisavam de uma aplicação que permitisse gerenciar o trabalho das equipes e alinhar os gastos com iniciativas estratégicas. Para atender a essa necessidade, a Lowe's implementou a plataforma IBM Apptio e a solução IBM Targetprocess.

A Lowe's utiliza o IBM Apptio para entender melhor seus gastos com TI, ao combinar dados financeiros e operacionais em um modelo de custos unificado, utilizando uma taxonomia padrão do setor para categorizar custos. A empresa usa o IBM Targetprocess para gerenciar dinamicamente o trabalho, os recursos e os portfólios e mantê-los alinhados com a estratégia de negócios.

"Estamos aproveitando ao máximo o Apptio para integrar muitas informações sobre nossa infraestrutura, central de serviços, desenvolvimento de aplicações e muito mais, e transferi-las para o Targetprocess", disse Wendelborn.

Um dos principais recursos da metodologia Ágil empresarial é que ela ajuda as organizações a mudar do foco no projeto para o pensamento no produto. A combinação do IBM Apptio e do IBM Targetprocess tem sido um forte facilitador para a Lowe's em sua migrar para uma abordagem de produto. Ao usar essa combinação, a Lowe's aumentou a colaboração entre finanças e TI, simplificou o processo de forecasting e forneceu visões holísticas dos custos com conexão ao valor de negócios.

"Definitivamente, não queremos que uma ferramenta conduza nossos processos, mas nossa ferramenta anterior ao Targetprocess era muito pesada e orientada a projetos", disse Wendelborn. "O Targetprocess é orientado para a equipe. Embora tivéssemos mudado para produtos e equipes, o fato de ainda termos aquela ferramenta antiga mantinha um pouco da mentalidade antiga para muitas pessoas. A mudança para equipes (e equipes alocadas a produtos) ajudou em nossa jornada."