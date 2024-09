Bairro londrino de Redbridge

“O que é realmente importante para nós é o valor e o resultado”, esclarece Saigol. “Para que uma organização governamental local se comprometa com novos tipos de tecnologia em tempos em que os orçamentos são extremamente apertados, precisamos mostrar resultados. Felizmente, essa solução conseguiu”.

Ele continua, explicando: “A central de contato teve uma redução de 25% nas chamadas em relação ao período de Natal do ano anterior. Em um dia, tivemos cerca de 1.600 conversas por meio do chatbot. Esse nível de envolvimento nos ajuda a ser mais eficientes e pode nos fazer economizar dinheiro no longo prazo”.

O público também parece estar satisfeito com suas interações com o Binbot. “Criamos um sistema de feedback no bot”, acrescenta Patterson. “E eu diria que cerca de 95% do feedback foi excelente. Eles diziam: ‘Trabalho fantástico. Ótimo bot!’”

Além da época natalícia, o componente de visualização de lixo ajuda a manter as ruas limpas e possibilita que o bairro a ser mais responsivo às necessidades do público.

“Antes, tínhamos relatos que vinham atrasados, talvez cinco ou seis dias após o lixo ter sido despejado”, acrescenta Saigol “Mas agora é muito mais fácil para as pessoas nos contarem o que está acontecendo. Podemos possibilitar que nossas equipes de fiscalização sejam inteligentes no planejamento das operações diárias. Com o EscalateAI e o Watson, podemos ser muito mais proativos e nos anteciparmos às tendências de dados e, consequentemente, à demanda”.