Os aplicativos orientados por eventos permitem que as empresas detectem e atuem sobre eventos, como anomalias que interrompem as linhas de fabricação ou mudanças na adequação do capital bancário. Para capturar e analisar rapidamente volumes de dados em tempo real, a Lightbend e a IBM fornecem um ambiente ágil para desenvolver e operar aplicativos de microsserviços baseados em fluxo com IA.