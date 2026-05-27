Proteção de dados para um banco com prioridade digital na Índia.

Uma das primeiras instituições de microfinanças da Índia a se tornar um banco universal, o banco foi lançado com a missão de levar serviços bancários inclusivos e responsáveis a milhões de clientes carentes. Com a rápida expansão dos serviços bancários digitais, o volume de dados de clientes e registros de transações nos bancos de dados cresceu significativamente.

Com uma rigorosa supervisão regulatória do Reserve Bank of India (RBI), proteger informações confidenciais de clientes e garantir controles de dados prontos para auditoria tornou-se crítico. No entanto, o monitoramento de segurança estava fragmentado em vários bancos de dados e sistemas, dificultando para a equipe de segurança do banco rastrear consistentemente a atividade do usuário, monitorar o acesso privilegiado e responder rapidamente a possíveis incidentes.

Sem uma visibilidade centralizada da atividade do banco de dados, a organização corria o risco de ter lacunas de conformidade, resposta mais lenta a incidentes e maior exposição a ameaças internas ou acesso não autorizado a dados.