Proteção de dados para um banco com prioridade digital na Índia.

O IBM Guardium ajuda um banco indiano em rápido crescimento a monitorar mais de 75 bancos de dados e fortalecer a conformidade regulatória.
Uma das primeiras instituições de microfinanças da Índia a se tornar um banco universal, o banco foi lançado com a missão de levar serviços bancários inclusivos e responsáveis a milhões de clientes carentes. Com a rápida expansão dos serviços bancários digitais, o volume de dados de clientes e registros de transações nos bancos de dados cresceu significativamente.
Com uma rigorosa supervisão regulatória do Reserve Bank of India (RBI), proteger informações confidenciais de clientes e garantir controles de dados prontos para auditoria tornou-se crítico. No entanto, o monitoramento de segurança estava fragmentado em vários bancos de dados e sistemas, dificultando para a equipe de segurança do banco rastrear consistentemente a atividade do usuário, monitorar o acesso privilegiado e responder rapidamente a possíveis incidentes.
Sem uma visibilidade centralizada da atividade do banco de dados, a organização corria o risco de ter lacunas de conformidade, resposta mais lenta a incidentes e maior exposição a ameaças internas ou acesso não autorizado a dados.
Para fortalecer sua postura de segurança do banco de dados, o banco trabalhou com a IBM para implementar o IBM Guardium Data Protection em seu crescente ambiente de banco de dados.
Os agentes do Guardium foram implementados em mais de 75 bancos de dados de produção abrangendo ambientes locais e na nuvem. A plataforma oferece monitoramento centralizado e em tempo real da atividade do banco de dados, capturando cada SQL query, ação do usuário e evento de acesso em todo o ecossistema de dados do banco.
Com o Guardium, a equipe de segurança do banco pode monitorar usuários privilegiados, aplicar alertas baseados em políticas e investigar atividades suspeitas com rapidez. A plataforma também oferece suporte a relatórios automatizados de conformidade alinhados aos requisitos do RBI, incluindo controles de segregação de funções e registros prontos para auditoria.
Ao consolidar o monitoramento em um único console, o Guardium substituiu processos de segurança fragmentados por visibilidade contínua e triagem de incidentes simplificada. Isso permite que a equipe de segurança responda mais rapidamente a situações críticas, reduzindo a análise manual de registros.
Com o IBM Guardium implementado, o banco fortaleceu significativamente sua postura de conformidade e segurança de dados. Atualmente, os agentes do Guardium estão implementados em mais de 75 bancos de dados de produção, abrangendo ambientes locais e na nuvem, oferecendo proteção em toda a empresa e monitoramento constante.
O banco pode gerar registros de atividades prontos para os reguladores sob demanda, melhorando a prontidão para a auditoria e alinhando-se aos requisitos de conformidade do RBI. O monitoramento e os alertas em tempo real permitem uma detecção e contenção mais rápidas de atividades suspeitas, reduzindo o risco de possíveis violações de dados.
Ao centralizar o monitoramento do banco de dados em uma única plataforma, o banco reduziu o tempo gasto na agregação manual de registros e na análise forense. Essa eficiência operacional permite que as equipes de segurança se concentrem em iniciativas de maior valor, mantendo uma visibilidade e controle contínuos.
O IBM Guardium Data Protection ajuda a proteger dados confidenciais com monitoramento em tempo real, detecção de ameaças orientada por IA e controles centralizados. Ele também simplifica a conformidade com relatórios prontos para a auditoria.
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.