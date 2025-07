O KP Group firmou parceria com a IBM para implementar o IBM® Maximo® Renewables, uma plataforma abrangente projetada para transformar o monitoramento, as análises e as operações de produtores de energia. A solução integrou de forma transparente a plataforma Microsoft Power BI auto-hospedada do KP Group ao data warehouse do Maximo, eliminando relatórios manuais e permitindo atualizações automatizadas a cada hora para equipes operacionais e dashboards de investidores.

Com a implementação completa do pacote de módulos Monitor, Analyze e Operate, a organização agora está equipada com fluxos de trabalho avançados de sistema de manutenção computadorizado (CMMS), interfaces intuitivas e insights de desempenho em tempo real. Com dashboards personalizados e alertas automatizados, as equipes podem detectar e resolver proativamente problemas como desempenho zero em strings de corrente.

Ao utilizar o Maximo Renewables, o KP Group gerencia de forma eficaz as garantias de geração. A solução permite que a empresa atenda sua obrigação contratual de entregar pelo menos 85% da geração estimada, atingindo 100% de conformidade. A plataforma também contabiliza exclusões relacionadas a eventos fora de controle, garantindo conformidade e transparência junto a todos os stakeholders.

O KP Group já integrou 137 projetos em três fases — cada uma com duração de três a quatro semanas — viabilizando uma rápida geração de valor por meio de uma abordagem estruturada e faseada.