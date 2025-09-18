Transformação em toda a organização com uma plataforma ERP corporativa comum

Implementação do S/4HANA para maior padronização e governança mais sólida

Redesenho operacional e reconstrução da infraestrutura de TI em uma perspectiva corporativa

A Kobe Steel vinha operando processos de negócios e sistemas principais otimizados individualmente em cada departamento, cobrindo aço, alumínio, forjamento, soldagem, máquinas, engenharia, máquinas de construção e energia elétrica.

Embora o SAP ERP tenha sido introduzido no departamento de contabilidade da matriz, o sistema se tornou complexo devido a cerca de 400 desenvolvimentos adicionais apenas nessa área. Como resultado, surgiram problemas em atualizações de versão e na manutenção, dificultando a modernização. Além disso, o processamento contábil estava distribuído em vários sistemas, com formulários em papel ainda sendo usados, o que tornava as operações especializadas e ineficientes.

Com a aproximação do prazo de manutenção do SAP ERP, os sistemas antigos já não permitiam responder rapidamente às mudanças do negócio nem escalar para o futuro. Havia uma necessidade urgente de criar uma nova base ERP comum para acelerar a transformação digital (DX) em toda a empresa.
100 casos Redução de 400 desenvolvimentos individuais para 100 82% Taxa de cobertura de funções padrão em projetos contábeis da matriz aumentada de 6% para 82%
"Na construção do KOBELCO-SAP, a primeira plataforma ERP corporativa da Kobe Steel, trabalhamos no gerenciamento de programas entre divisões. Apesar de ser nossa primeira iniciativa desse tipo, o fato de termos lançado dentro do prazo e do orçamento é resultado do enorme suporte da IBM, pelo qual sou profundamente grato."
Atsushi Kato Kobe Steel Chefe do grupo de sistemas de negócios, Departamento de Planejamento de TI
Projeto interdivisional centrado em padronização e uniformidade

A Kobe Steel reformulou seus sistemas principais antigos e fragmentados para construir a plataforma ERP corporativa KOBELCO-SAP. A IBM apoiou todo o processo, da concepção à implementação e adoção, desempenhando também papel central no gerenciamento do projeto. O redesenho completo de processos de negócios e funções do sistema foi realizado em torno do S/4HANA, o produto mais recente da SAP. A transformação de negócios foi conduzida com base no princípio Fit to Standard (F2S), aproveitando funções padrão.

Inicialmente, havia planos de que cada departamento prosseguisse com o projeto de implementação do SAP individualmente, mas, do ponto de vista dos custos de implementação e manutenção, decidiu-se prosseguir com o objetivo de operações simultâneas em uma configuração de uma instância, onde as três equipes de engenharia, e as divisões de negócios da sede compartilhavam um único ambiente SAP. Como gerente de programa entre fornecedores, a IBM promoveu a unificação de políticas de implementação, métodos de gerenciamento e sistemas de design/operação mestre, contribuindo para a construção de consenso entre as divisões de negócios e para operações bem-sucedidas.

Em termos de infraestrutura, os sistemas centrais foram construídos na nuvem AWS, com servidores instalados em duas regiões para garantir segurança e prevenção contra desastres. Ao terceirizar o gerenciamento de servidores para a AWS, a carga operacional e os custos de TI também foram reduzidos.
Construindo uma plataforma de transformação digital de próxima geração por meio da padronização de negócios e operações estáveis

Este projeto foi o primeiro de padronização de ERP interdivisional da Kobe Steel, e a operação de produção do novo sistema com o KOBELCO-SAP ocorreu de forma estável, solucionando com sucesso os principais problemas estruturais enfrentados pela empresa.

Especificamente, a taxa de uso das funções padrão do SAP aumentou significativamente de 6% para 82%. Na contabilidade da matriz, o número de complementos, que havia chegado a cerca de 400, foi reduzido para 100. Devido a essa padronização completa, os custos de novos desenvolvimentos e de manutenção foram drasticamente reduzidos, e a flexibilidade para futuras atualizações de versão e expansões foi ampliada.

Ao mesmo tempo, com a digitalização de formulários e das operações de liquidação on-line, a empresa abandonou a cultura baseada em papel e obteve maior suporte a estilos de trabalho flexíveis. A cooperação entre departamentos e as tarefas de confirmação se tornaram desnecessárias graças à integração de sistemas anteriormente separados da matriz, e o acesso em tempo real aos dados foi alcançado, reduzindo os tempos de espera. Além disso, o fortalecimento do controle e da governança corporativa foi promovido por meio da introdução de fluxos de trabalho e do redesenho do gerenciamento mestre.

Um ponto digno de nota em toda essa iniciativa foi que, mesmo na Kobe Steel, que possui um sistema baseado em divisões de negócios, o departamento de planejamento de TI desempenhou papel central na manutenção e operação de uma infraestrutura comum em toda a empresa na área de aplicações. O departamento apoiou a transformação em cooperação com o departamento de contabilidade e com cada divisão de negócios. Até então, a empresa apoiava a infraestrutura comum apenas nas áreas de infraestrutura de informação e segurança da informação, mas o estabelecimento de um novo sistema de governança a partir deste projeto trouxe resultados que a Kobe Steel reconhece entre suas conquistas mais importantes.

Além disso, com o desenvolvimento de uma infraestrutura central de negócios, agora existe um sistema capaz de responder sem dificuldades a políticas de transformação digital de próxima geração, como o uso futuro de inteligência artificial e análise avançada de dados. Como parceira de promoção da transformação digital da Kobe Steel, a IBM continuará apoiando a transformação, aplicando métodos de gerenciamento de programas da IBM também a áreas de aplicação além do SAP, além de continuar fornecendo suporte para operação e manutenção.
Sobre a Kobe Steel

A Kobe Steel, Ltd é uma fabricante japonesa abrangente fundada em 1905, e possui três pilares: negócios de materiais, como aço e alumínio; negócios mecânicos, como máquinas, engenharia, máquinas de construção e outros; e negócios de energia elétrica. Por meio desses negócios, a empresa contribui para a resolução de questões sociais e para o desenvolvimento dos setores, com muitas bases no Japão e no exterior para o desenvolvimento global. Além disso, a visão de futuro da empresa é: "Imaginamos um mundo em que as pessoas, hoje e no futuro, possam realizar suas esperanças e sonhos enquanto desfrutam de vidas seguras, estáveis e prósperas." Esse é um princípio corporativo essencial, pois a empresa atua ativamente para construir uma sociedade sustentável.

 Componentes da solução SAP S/4 HANA Serviços de consultoria da SAP
Pioneirismo no futuro dos negócios com o SAP S/4 HANA

Saiba como a IBM Consulting ajuda empresas a transformar seus negócios migrando para a nuvem a fim de melhorar a produtividade e a eficiência, ao mesmo tempo em que reduz custos.

