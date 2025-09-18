Implementação do S/4HANA para maior padronização e governança mais sólida
A Kobe Steel vinha operando processos de negócios e sistemas principais otimizados individualmente em cada departamento, cobrindo aço, alumínio, forjamento, soldagem, máquinas, engenharia, máquinas de construção e energia elétrica.
Embora o SAP ERP tenha sido introduzido no departamento de contabilidade da matriz, o sistema se tornou complexo devido a cerca de 400 desenvolvimentos adicionais apenas nessa área. Como resultado, surgiram problemas em atualizações de versão e na manutenção, dificultando a modernização. Além disso, o processamento contábil estava distribuído em vários sistemas, com formulários em papel ainda sendo usados, o que tornava as operações especializadas e ineficientes.
Com a aproximação do prazo de manutenção do SAP ERP, os sistemas antigos já não permitiam responder rapidamente às mudanças do negócio nem escalar para o futuro. Havia uma necessidade urgente de criar uma nova base ERP comum para acelerar a transformação digital (DX) em toda a empresa.
A Kobe Steel reformulou seus sistemas principais antigos e fragmentados para construir a plataforma ERP corporativa KOBELCO-SAP. A IBM apoiou todo o processo, da concepção à implementação e adoção, desempenhando também papel central no gerenciamento do projeto. O redesenho completo de processos de negócios e funções do sistema foi realizado em torno do S/4HANA, o produto mais recente da SAP. A transformação de negócios foi conduzida com base no princípio Fit to Standard (F2S), aproveitando funções padrão.
Inicialmente, havia planos de que cada departamento prosseguisse com o projeto de implementação do SAP individualmente, mas, do ponto de vista dos custos de implementação e manutenção, decidiu-se prosseguir com o objetivo de operações simultâneas em uma configuração de uma instância, onde as três equipes de engenharia, e as divisões de negócios da sede compartilhavam um único ambiente SAP. Como gerente de programa entre fornecedores, a IBM promoveu a unificação de políticas de implementação, métodos de gerenciamento e sistemas de design/operação mestre, contribuindo para a construção de consenso entre as divisões de negócios e para operações bem-sucedidas.
Em termos de infraestrutura, os sistemas centrais foram construídos na nuvem AWS, com servidores instalados em duas regiões para garantir segurança e prevenção contra desastres. Ao terceirizar o gerenciamento de servidores para a AWS, a carga operacional e os custos de TI também foram reduzidos.
Este projeto foi o primeiro de padronização de ERP interdivisional da Kobe Steel, e a operação de produção do novo sistema com o KOBELCO-SAP ocorreu de forma estável, solucionando com sucesso os principais problemas estruturais enfrentados pela empresa.
Especificamente, a taxa de uso das funções padrão do SAP aumentou significativamente de 6% para 82%. Na contabilidade da matriz, o número de complementos, que havia chegado a cerca de 400, foi reduzido para 100. Devido a essa padronização completa, os custos de novos desenvolvimentos e de manutenção foram drasticamente reduzidos, e a flexibilidade para futuras atualizações de versão e expansões foi ampliada.
Ao mesmo tempo, com a digitalização de formulários e das operações de liquidação on-line, a empresa abandonou a cultura baseada em papel e obteve maior suporte a estilos de trabalho flexíveis. A cooperação entre departamentos e as tarefas de confirmação se tornaram desnecessárias graças à integração de sistemas anteriormente separados da matriz, e o acesso em tempo real aos dados foi alcançado, reduzindo os tempos de espera. Além disso, o fortalecimento do controle e da governança corporativa foi promovido por meio da introdução de fluxos de trabalho e do redesenho do gerenciamento mestre.
Um ponto digno de nota em toda essa iniciativa foi que, mesmo na Kobe Steel, que possui um sistema baseado em divisões de negócios, o departamento de planejamento de TI desempenhou papel central na manutenção e operação de uma infraestrutura comum em toda a empresa na área de aplicações. O departamento apoiou a transformação em cooperação com o departamento de contabilidade e com cada divisão de negócios. Até então, a empresa apoiava a infraestrutura comum apenas nas áreas de infraestrutura de informação e segurança da informação, mas o estabelecimento de um novo sistema de governança a partir deste projeto trouxe resultados que a Kobe Steel reconhece entre suas conquistas mais importantes.
Além disso, com o desenvolvimento de uma infraestrutura central de negócios, agora existe um sistema capaz de responder sem dificuldades a políticas de transformação digital de próxima geração, como o uso futuro de inteligência artificial e análise avançada de dados. Como parceira de promoção da transformação digital da Kobe Steel, a IBM continuará apoiando a transformação, aplicando métodos de gerenciamento de programas da IBM também a áreas de aplicação além do SAP, além de continuar fornecendo suporte para operação e manutenção.
A Kobe Steel, Ltd é uma fabricante japonesa abrangente fundada em 1905, e possui três pilares: negócios de materiais, como aço e alumínio; negócios mecânicos, como máquinas, engenharia, máquinas de construção e outros; e negócios de energia elétrica. Por meio desses negócios, a empresa contribui para a resolução de questões sociais e para o desenvolvimento dos setores, com muitas bases no Japão e no exterior para o desenvolvimento global. Além disso, a visão de futuro da empresa é: "Imaginamos um mundo em que as pessoas, hoje e no futuro, possam realizar suas esperanças e sonhos enquanto desfrutam de vidas seguras, estáveis e prósperas." Esse é um princípio corporativo essencial, pois a empresa atua ativamente para construir uma sociedade sustentável.
Saiba como a IBM Consulting ajuda empresas a transformar seus negócios migrando para a nuvem a fim de melhorar a produtividade e a eficiência, ao mesmo tempo em que reduz custos.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM e o logotipo da IBM são marcas registradas da IBM Corp., registradas em diversas jurisdições no mundo. Este documento contém as informações mais atuais a partir da data de publicação inicial e está sujeito a alterações pela IBM sem aviso prévio. Mesmo em países ou regiões onde a IBM opera, determinados produtos podem não estar disponíveis.
Todos os exemplos de clientes citados ou descritos são apresentados como ilustrações da maneira como alguns clientes usaram os produtos da IBM e os resultados que podem ter alcançado. Os custos ambientais reais e as características de desempenho variarão dependendo das configurações e condições individuais dos clientes.