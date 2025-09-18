Este projeto foi o primeiro de padronização de ERP interdivisional da Kobe Steel, e a operação de produção do novo sistema com o KOBELCO-SAP ocorreu de forma estável, solucionando com sucesso os principais problemas estruturais enfrentados pela empresa.

Especificamente, a taxa de uso das funções padrão do SAP aumentou significativamente de 6% para 82%. Na contabilidade da matriz, o número de complementos, que havia chegado a cerca de 400, foi reduzido para 100. Devido a essa padronização completa, os custos de novos desenvolvimentos e de manutenção foram drasticamente reduzidos, e a flexibilidade para futuras atualizações de versão e expansões foi ampliada.

Ao mesmo tempo, com a digitalização de formulários e das operações de liquidação on-line, a empresa abandonou a cultura baseada em papel e obteve maior suporte a estilos de trabalho flexíveis. A cooperação entre departamentos e as tarefas de confirmação se tornaram desnecessárias graças à integração de sistemas anteriormente separados da matriz, e o acesso em tempo real aos dados foi alcançado, reduzindo os tempos de espera. Além disso, o fortalecimento do controle e da governança corporativa foi promovido por meio da introdução de fluxos de trabalho e do redesenho do gerenciamento mestre.

Um ponto digno de nota em toda essa iniciativa foi que, mesmo na Kobe Steel, que possui um sistema baseado em divisões de negócios, o departamento de planejamento de TI desempenhou papel central na manutenção e operação de uma infraestrutura comum em toda a empresa na área de aplicações. O departamento apoiou a transformação em cooperação com o departamento de contabilidade e com cada divisão de negócios. Até então, a empresa apoiava a infraestrutura comum apenas nas áreas de infraestrutura de informação e segurança da informação, mas o estabelecimento de um novo sistema de governança a partir deste projeto trouxe resultados que a Kobe Steel reconhece entre suas conquistas mais importantes.

Além disso, com o desenvolvimento de uma infraestrutura central de negócios, agora existe um sistema capaz de responder sem dificuldades a políticas de transformação digital de próxima geração, como o uso futuro de inteligência artificial e análise avançada de dados. Como parceira de promoção da transformação digital da Kobe Steel, a IBM continuará apoiando a transformação, aplicando métodos de gerenciamento de programas da IBM também a áreas de aplicação além do SAP, além de continuar fornecendo suporte para operação e manutenção.