Construção de confiança e escalabilidade: o KAFD transforma o gerenciamento de identidade

O King Abdullah Financial District (KAFD) está moldando o futuro de Riad como um distrito inteligente, projetado para proporcionar experiências digitais perfeitas para residentes, varejistas e empresas. Aplicativos móveis e portais comunitários são fundamentais para essa visão, permitindo serviços que vão desde o gerenciamento de propriedades até event notifications.

À medida que o número de serviços digitais crescia, o acesso seguro e unificado tornava-se crítico, não apenas para conveniência, mas também para conformidade e confiança. No entanto, a solução personalizada de logon único (SSO) do KAFD não conseguia acompanhar as normas de segurança modernas ou a expansão do ecossistema de aplicações.

Cada nova integração exigia desenvolvimento personalizado, retardando a integração e aumentando os custos. Os usuários enfrentavam vários redirecionamentos e experiências de login inconsistentes, enquanto a ausência de uma aplicação centralizada de políticas aumentava os riscos de conformidade. Para fortalecer a segurança e apoiar o crescimento futuro, o KAFD precisava de uma solução de identidade moderna alinhada aos padrões do setor.