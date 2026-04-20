Construção de confiança e escalabilidade: o KAFD transforma o gerenciamento de identidade

Como o KAFD substituiu um sistema de logon legado por uma camada de identidade segura e baseada em padrões, melhorando a experiência do usuário e possibilitando o crescimento futuro.
O King Abdullah Financial District (KAFD) está moldando o futuro de Riad como um distrito inteligente, projetado para proporcionar experiências digitais perfeitas para residentes, varejistas e empresas. Aplicativos móveis e portais comunitários são fundamentais para essa visão, permitindo serviços que vão desde o gerenciamento de propriedades até event notifications.
À medida que o número de serviços digitais crescia, o acesso seguro e unificado tornava-se crítico, não apenas para conveniência, mas também para conformidade e confiança. No entanto, a solução personalizada de logon único (SSO) do KAFD não conseguia acompanhar as normas de segurança modernas ou a expansão do ecossistema de aplicações.
Cada nova integração exigia desenvolvimento personalizado, retardando a integração e aumentando os custos. Os usuários enfrentavam vários redirecionamentos e experiências de login inconsistentes, enquanto a ausência de uma aplicação centralizada de políticas aumentava os riscos de conformidade. Para fortalecer a segurança e apoiar o crescimento futuro, o KAFD precisava de uma solução de identidade moderna alinhada aos padrões do setor.
Para oferecer uma experiência sem dificuldades em todo o seu ecossistema digital em crescimento, o KAFD fez uma parceria com a Orange Business Services e a IBM para modernizar o gerenciamento de identidade. A equipe implementou o IBM webMethods Hybrid Integration, conectando sistemas de CRM com o Microsoft Entra ID (antigo Azure AD B2C), para criar uma camada de identidade centralizada e baseada em normas. Compatível com OAuth 2.0 e o OpenID Connect, a solução permite uma autenticação segura baseada em tokens e permissões granulares sem programação personalizada.
Ao orquestrar fluxos de trabalho de identidade por meio do webMethods, o KAFD acelerou a integração de novos aplicativos e introduziu acesso delegado para gerenciamento de propriedades. A arquitetura híbrida garante a conformidade hoje e oferece flexibilidade para aprimoramentos futuros, como autenticação multifator, login sem senha e logon em redes sociais, estabelecendo a base para um distrito inteligente seguro e escalável.
O SSO modernizado proporcionou melhorias mensuráveis em segurança e experiência do usuário. As taxas de sucesso de login aumentaram de 90% para 95%, os erros de autenticação caíram 30% e a plataforma manteve zero incidente de segurança desde a implementação. A integração de novas aplicações agora é simplificada e consistente, eliminando o desenvolvimento personalizado e reduzindo a complexidade.
Com três aplicativos B2C já integrados (e mais planejados), a solução oferece uma base de identidade segura e escalável compatível com a visão do KAFD de um distrito inteligente totalmente conectado. Moradores, visitantes e empresas se beneficiam de uma experiência de login unificada que combina conveniência e conformidade. Com uma camada de identidade unificada gerenciada por meio do webMethods Hybrid Integration, o KAFD agora tem a base moderna necessária para viabilizar a inteligência de acesso assistida por IA e futuras inovações em autenticação.
O King Abdullah Financial District (KAFD) é um centro de negócios e estilo de vida importante em Riad, Arábia Saudita. Projetado como um distrito inteligente, ele combina tecnologia de ponta, infraestrutura sustentável e serviços de nível mundial para apoiar instituições financeiras, empresas e residentes em um ecossistema urbano totalmente conectado.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, o logotipo da IBM e webMethods Hybrid Integration são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.