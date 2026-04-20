Comunicação consistente e confiável por meio de um hub de notificações unificado

Uma plataforma centralizada de mensagens garante alertas oportunos, marcas consistentes e maior engajamento em todo o ecossistema de distritos inteligentes do KAFD.

Pessoa em celular em uma cidade à noite
Canais desconectados prejudicam a experiência do usuário

O King Abdullah Financial District (KAFD) já é reconhecido como um dos principais distritos inteligentes, que oferece serviços avançados a residentes, visitantes e empresas. No entanto, à medida que o ecossistema cresceu, o gerenciamento de notificações em várias plataformas tornou-se cada vez mais complexo.

Alertas de segurança, ofertas comerciais e atualizações de serviços eram tratados por sistemas separados, cada um com sua própria lógica. Isso causava mensagens duplicadas, inconsistência nas marcas e falta de rastreamento centralizado. Atrasos em alertas críticos, como avisos de incêndio ou lembretes de pagamento, aumentavam o risco operacional. Para manter sua reputação de inovação e melhorar a experiência do usuário, o KAFD precisava de uma solução unificada para orquestrar a comunicação em todos os canais.
80% diminuição no tempo de integração para novas notificações 10% aumento na taxa de sucesso de entrega 100% consistência da marca em todos os canais
Com o IBM® webMethods Hybrid Integration, unificamos notificações em todos os canais. Entrega confiável e marcas consistentes agora fortalecem o engajamento e a confiança.
Ahmad Ezzeir Diretor de Tecnologia Digital KAFD
O hub centralizado de notificações aprimora a comunicação

Em parceria com a Orange Business Services, o KAFD implementou o IBM webMethods Hybrid Integration para criar um hub de notificações centralizado. Essa plataforma consolidou mensagens de diversos sistemas em um único ponto de controle, aplicando modelos unificados para manter a consistência da marca. Ele se integrou com SMS, e-mail, notificações por push e WhatsApp, garantindo entrega confiável e rastreamento em tempo real.

Ao aproveitar a orquestração orientada por APIs e o processamento baseado em eventos, o hub eliminou o esforço duplicado e reduziu o tempo de integração para novos canais de duas semanas para apenas dois ou três dias. As equipes de marketing e serviços agora podem lançar campanhas sem o envolvimento do desenvolvedor, melhorando a agilidade e a capacidade de resposta.
Entrega confiável e engajamento aprimorado

O hub de notificações centralizado transformou a comunicação em todo o distrito inteligente do KAFD. As taxas de sucesso da entrega melhoraram de 85% para 95%, garantindo que alertas críticos e atualizações cheguem aos usuários de forma confiável. Agora, as mensagens seguem um modelo e tom do KAFD unificados, alcançando 100% de consistência da marca em todos os canais. O desenvolvimento técnico é implementado uma vez, reduzindo o tempo de integração de novas notificações de duas semanas para apenas dois ou três dias.

As equipes de marketing e atendimento ao cliente podem lançar campanhas sem o envolvimento do desenvolvedor, aumentando a agilidade. O rastreamento centralizado fornece visibilidade total de todas as comunicações que um cliente recebe, enquanto mensagens consistentes e oportunas geram confiança e fortalecem o engajamento com o ecossistema digital do KAFD.  Essa estrutura de integração não apenas melhora as operações atuais, como também se torna a camada de inteligência para o futuro, fornecendo pipelines de dados governados limpos, em tempo real e compatíveis com a personalização orientada por IA, engajamento preditivo, recomendações automatizadas de serviços e estratégias de mensagens mais inteligentes em todo o distrito.
Sobre o King Abdullah Financial District

O King Abdullah Financial District (KAFD) é um centro de negócios e estilo de vida importante em Riad, Arábia Saudita. Projetado como um distrito inteligente, ele combina tecnologia de ponta, infraestrutura sustentável e serviços de nível mundial para apoiar instituições financeiras, empresas e residentes em um ecossistema urbano totalmente conectado.

 Componente da solução IBM® webMethods Hybrid Integration
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  1. Saiba mais
Legal

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IBM, o logotipo da IBM e webMethods Hybrid Integration são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.

Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 