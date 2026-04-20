O caminho para o controle financeiro em tempo real

Transformação de conexões bancárias fragmentadas em uma plataforma simplificada e escalável para governança financeira e eficiência operacional
O King Abdullah Financial District (KAFD), uma das principais cidades inteligentes em Riad, foi projetado para ser um centro de inovação financeira e negócios globais. Para alcançar essa visão, o KAFD precisava de uma espinha dorsal digital capaz de lidar com operações financeiras complexas com velocidade e precisão. No entanto, suas integrações bancárias eram fragmentadas: cada banco usava diferentes protocolos e formatos para os extratos MT940/MT942. Isso levava à conciliação manual, atrasos na geração de relatórios e erros frequentes.
Sem visibilidade em tempo real, a governança financeira ficava comprometida e a tomada de decisão ficava mais lenta. O KAFD precisava de uma integração segura e escalável para unificar essas conexões e viabilizar insights precisos e oportunos — criando a base para análise de dados, forecasting financeiro e automação impulsionada por IA futuros em todo o distrito.
do tempo de conciliação
em carga de trabalho manual
em erros
Em parceria com a Orange Business Services, o KAFD selecionou o IBM webMethods Hybrid Integration como um facilitador estratégico para unificar sistemas, modernizar operações e aprimorar as experiências do cliente.
A plataforma substituiu as conexões ponto a ponto por uma camada de integração centralizada, consolidando todas as interações bancárias em um único secure gateway. Ela padronizou formatos de mensagens, automatizou fluxos de trabalho de conciliação e eliminou processos manuais que antes causavam atrasos e erros. Com conectividade orientada por APIs, orquestração de processos e monitoramento em tempo real, a solução forneceu uma abordagem unificada para o gerenciamento de dados financeiros. Sua arquitetura híbrida garantiu a conformidade com os sistemas de ERP locais, enquanto aproveitou a escalabilidade da nuvem para o crescimento futuro, permitindo que o KAFD integrasse novos bancos rapidamente, sem desenvolvimento personalizado.
O impacto foi transformador. O KAFD reduziu a carga de trabalho manual em 50%, diminuiu os erros em 50% e encurtou o tempo de conciliação de duas a três horas para apenas 30 minutos. A visibilidade em tempo real das posições de caixa fortaleceu a governança financeira e melhorou a conformidade, dando aos tomadores de decisão a confiança para agir rapidamente.
A escalabilidade da plataforma permitiu que o KAFD expandisse de um banco para várias instituições financeiras, tudo por meio de configuração, em vez de desenvolvimento personalizado. Esse recurso de integração apoia a visão mais ampla do KAFD de se tornar um hub financeiro global, onde a tecnologia permite transparência, agilidade operacional e crescimento sustentável.
O King Abdullah Financial District (KAFD) é um centro de negócios e estilo de vida importante em Riad, Arábia Saudita. Projetado como um distrito inteligente, ele combina tecnologia de ponta, infraestrutura sustentável e serviços de nível mundial para apoiar instituições financeiras, empresas e residentes em um ecossistema urbano totalmente conectado.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, o logotipo da IBM e webMethods Hybrid Integration são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.