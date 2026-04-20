O caminho para o controle financeiro em tempo real

O King Abdullah Financial District (KAFD), uma das principais cidades inteligentes em Riad, foi projetado para ser um centro de inovação financeira e negócios globais. Para alcançar essa visão, o KAFD precisava de uma espinha dorsal digital capaz de lidar com operações financeiras complexas com velocidade e precisão. No entanto, suas integrações bancárias eram fragmentadas: cada banco usava diferentes protocolos e formatos para os extratos MT940/MT942. Isso levava à conciliação manual, atrasos na geração de relatórios e erros frequentes.

Sem visibilidade em tempo real, a governança financeira ficava comprometida e a tomada de decisão ficava mais lenta. O KAFD precisava de uma integração segura e escalável para unificar essas conexões e viabilizar insights precisos e oportunos — criando a base para análise de dados, forecasting financeiro e automação impulsionada por IA futuros em todo o distrito.