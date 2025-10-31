Solução aprimorada por IA reduz o tempo de planejamento de dias para horas
A Jettime, uma das principais empresas dinamarquesas de voos fretados e aeronaves, tripulação, manutenção e seguros (ACMI), tem quase duas décadas de experiência em ajudar os viajantes a chegar a seus destinos com conforto e pontualidade.
Em um setor com margens de lucro reduzidas, a eficiência operacional é fundamental — especialmente para companhias aéreas menores como a Jettime. Imprecisões no planejamento de longo prazo das tripulações podem impactar significativamente tanto os custos quanto a qualidade do serviço. E, para empresas terceirizadas, a variação no volume de voos torna o planejamento da força de trabalho ainda mais desafiador.
Como relembra Carsten Stenhøj Schiøtz, controlador de negócios sênior da Jettime: “Somos conhecidos por nossas tripulações de cabine e pilotos simpáticos e orientados para o atendimento, mas tínhamos dificuldades para colocá-los no lugar certo e no momento certo da forma mais eficiente.” Diferentemente das companhias aéreas baseadas em hubs, as tripulações da Jettime podem começar na Finlândia, voar para a Grécia e terminar na Suécia. Gerenciar essa complexidade — cumprindo leis trabalhistas e regulamentações do tráfego aéreo — exige coordenação precisa.
Durante anos, a equipe de planejamento de tripulação dependia de uma enorme planilha do Excel — que suportava apenas um número limitado de regras e frequentemente produzia resultados imprecisos. À medida que os cronogramas de voo se tornavam mais complexos, ficou evidente que essa abordagem manual já não atendia às demandas operacionais da Jettime.
A Jettime fez parceria com a CogniTech, IBM Gold Business Partner, após observar o IBM Planning Analytics em ação.
Theis Hartvig Poulsen, gerente de clientes da CogniTech, acrescenta: “Muitos pensam que o IBM Planning Analytics é apenas uma ferramenta de orçamento, mas com criatividade ele pode resolver os desafios mais complexos de planejamento.”
Após uma prova de conceito bem-sucedida, a Jettime e a CogniTech levaram seis meses para implementar a solução, integrando-a aos sistemas de dados e tripulação e configurando regras para otimizar a utilização das equipes.
Stenhøj Schiøtz comenta sobre a transformação: “Poucas pessoas acreditavam que conseguiríamos. Não teríamos alcançado isso sem a mentalidade aberta e a disposição para aprender que vimos na CogniTech.”
A solução de planejamento de tripulação oferece à Jettime uma visão abrangente de sua frota e de seus voos, calculando as necessidades de tripulação com base na disponibilidade, localização e tipo de operação.
Com a entrada em operação do IBM Planning Analytics concluída, a Jettime alcançou maior precisão, transparência e eficiência no processo de previsão de tripulações. Isso permitiu que a empresa obtivesse economias de valor elevado (na faixa de seis dígitos).
Stenhøj Schiøtz afirma: “Acabamos de realizar nossa primeira reunião de planejamento de tripulação para o próximo ano, e o IBM Planning Analytics funcionou perfeitamente. Já estamos percebendo muito mais confiança nos números em comparação com nosso modelo anterior, e com as regras e lógica integradas à solução, ela deve se tornar ainda mais precisa conforme continuarmos utilizando.”
A Jettime reduziu o tempo necessário para prever pareamentos de tripulação de seis dias para apenas três horas. Isso melhorou a eficiência e ajuda a companhia aérea a planejar com até cinco anos de antecedência, apoiando orçamentos financeiros e de RH.
Com base no sucesso do modelo de planejamento de tripulação, a Jettime está explorando outros casos de uso, incluindo planejamento de frota, simulação de preços, manutenção e previsão financeira.
Stenhøj Schiøtz conclui afirmando: “Já há outras companhias aéreas interessadas em entender como o IBM Planning Analytics pode ser utilizado para criar uma solução de planejamento com esse nível de abrangência.” Até onde sabemos, ninguém nunca criou uma solução de aviação como esta. Tenho orgulho de trazer essa inovação para a Jettime, com o apoio da IBM e da CogniTech.”
A Jettime A/S é uma companhia aérea dinamarquesa independente e de propriedade privada, estabelecida em junho de 2020. A companhia transporta viajantes de e para seus destinos em nome dos principais operadores turísticos da região nórdica, incluindo TUI, Bravo Tours, Apollo, Ving e Club La Santa, entre outros. A empresa também opera voos em nome de outras companhias aéreas, como Air Greenland, SAS e Finnair. Com aproximadamente 540 funcionários distribuídos entre as bases em Copenhague, Billund, Helsinque e Estocolmo, a Jettime opera 14 aeronaves de passageiros Boeing 737 NG. O departamento técnico próprio da empresa, localizado no Aeroporto de Copenhague, realiza a manutenção dessas aeronaves.
Fundada em 2019, CogniTech é um dos principais IBM Business Partners na Dinamarca para IBM Planning Analytics e IBM Business Analytics Enterprise. Com uma equipe de mais de 25 profissionais, a CogniTech tem como objetivo construir parcerias de longo prazo e ajudar seus clientes a tomar decisões baseadas em dados.
