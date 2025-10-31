A Jettime, uma das principais empresas dinamarquesas de voos fretados e aeronaves, tripulação, manutenção e seguros (ACMI), tem quase duas décadas de experiência em ajudar os viajantes a chegar a seus destinos com conforto e pontualidade.

Em um setor com margens de lucro reduzidas, a eficiência operacional é fundamental — especialmente para companhias aéreas menores como a Jettime. Imprecisões no planejamento de longo prazo das tripulações podem impactar significativamente tanto os custos quanto a qualidade do serviço. E, para empresas terceirizadas, a variação no volume de voos torna o planejamento da força de trabalho ainda mais desafiador.

Como relembra Carsten Stenhøj Schiøtz, controlador de negócios sênior da Jettime: “Somos conhecidos por nossas tripulações de cabine e pilotos simpáticos e orientados para o atendimento, mas tínhamos dificuldades para colocá-los no lugar certo e no momento certo da forma mais eficiente.” Diferentemente das companhias aéreas baseadas em hubs, as tripulações da Jettime podem começar na Finlândia, voar para a Grécia e terminar na Suécia. Gerenciar essa complexidade — cumprindo leis trabalhistas e regulamentações do tráfego aéreo — exige coordenação precisa.

Durante anos, a equipe de planejamento de tripulação dependia de uma enorme planilha do Excel — que suportava apenas um número limitado de regras e frequentemente produzia resultados imprecisos. À medida que os cronogramas de voo se tornavam mais complexos, ficou evidente que essa abordagem manual já não atendia às demandas operacionais da Jettime.