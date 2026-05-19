Governança em nuvem mais inteligente no setor de mídia e comunicação

Com a IBM, uma afiliada da Rede Globo reduz custos e ganha visibilidade para crescer digitalmente
O Grupo Jaime Câmara é uma das principais afiliadas da Rede Globo e um dos maiores grupos do setor de mídia e comunicação na América Latina, com operações em emissoras de televisão, rádio, jornais e plataformas digitais.
Como parte de sua jornada de transformação digital, o grupo iniciou a migração de sistemas essenciais para a nuvem, buscando mais agilidade e escala. Com essa evolução, os ambientes de TI tornaram-se mais complexos. O crescimento do consumo em nuvem trouxe desafios relacionados à previsibilidade de custos, à visibilidade sobre o uso de recursos e ao alinhamento entre tecnologia e prioridades de negócio.
Sem uma visão clara dos gastos e do desempenho das aplicações, tornou-se cada vez mais difícil sustentar o ritmo de crescimento digital e garantir eficiência operacional. O contexto exigia uma abordagem mais estruturada para operar em nuvem, capaz de apoiar a evolução digital sem comprometer custos ou desempenho.
Para enfrentar a complexidade e o aumento dos custos, o Grupo Jaime Câmara contou com a IBM e seu ecossistema como parceiros na construção de um modelo mais inteligente de governança em nuvem. A jornada teve início com o IBM Turbonomic, agora parte da plataforma Concert, que automatizou a gestão de recursos e a otimização contínua das cargas de trabalho, ajudando a equilibrar desempenho das aplicações e eficiência de custos. À medida que as necessidades de governança evoluíram, o IBM Cloudability introduziu práticas de FinOps, como a padronização de tags e relatórios, ampliando a transparência financeira e a responsabilidade entre as áreas de negócio. Paralelamente, o IBM Instana, agora parte da plataforma Concert, trouxe observabilidade em tempo real das aplicações, permitindo que as equipes de Operações de TI e Engenharia de Sistemas monitorem serviços críticos e atuem de forma mais proativa sobre desempenho e capacidade. Com o apoio dos parceiros de negócios TD SYNNEX e 4US Tecnologia, essa abordagem integrada estabeleceu uma base escalável e eficiente para as operações em nuvem, preparando a organização para avanços futuros, incluindo iniciativas apoiadas por inteligência artificial.
Com a nova abordagem de governança em nuvem, o Grupo Jaime Câmara passou a operar com maior previsibilidade, eficiência operacional e transparência financeira. A otimização contínua proporcionada pelo IBM Turbonomic resultou em uma redução estimada de 25–35% nos custos de infraestrutura, após ajustes de dimensionamento e otimização de capacidade. O IBM Cloudability ampliou significativamente a visibilidade dos gastos em nuvem, reduzindo os recursos sem identificação em aproximadamente 20–30% e apoiando um rateio mais preciso por área de negócio. Já Já o IBM Instana fortaleceu a confiabilidade e o desempenho das aplicações por meio de observabilidade em tempo real, ampliando a capacidade das equipes de Operações de TI e Engenharia de Sistemas de identificar e resolver incidentes de forma mais eficiente, com maior confiabilidade e atuação mais proativa sobre desempenho e capacidade. De forma combinada, essas iniciativas também contribuíram para uma redução de cerca de 20–30% nas solicitações por aumento de capacidade, estabelecendo um modelo de governança que escala junto com o negócio e prepara o ambiente para futuras inovações, incluindo soluções baseadas em IA.
O Grupo Jaime Câmara O Grupo Jaime Câmara é um dos maiores grupos regionais do setor de mídia e comunicação no Brasil e uma afiliada da Rede Globo. Fundado há mais de 60 anos, atua em televisão, rádio, jornais e plataformas digitais, alcançando milhões de pessoas diariamente a partir da região CentroOeste do país.
A 4US Tecnologia é uma empresa brasileira de TI fundada em 2020, especializada em governança de nuvem, FinOps, cibersegurança e otimização de infraestrutura. Com posicionamento AI First, utiliza agentes de IA para melhorar operações, finanças e segurança dos clientes. Parceira de IBM, Microsoft e Google, acelera a transformação digital em setores como serviços públicos, varejo e agronegócio.
TD SYNNEX é uma distribuidora global líder em tecnologia, formada em 2021 a partir da fusão da Tech Data com a SYNNEX Corporation. Presente em mais de 100 países e com mais de 23 mil colaboradores, a empresa oferece soluções completas nas áreas de nuvem, IA, segurança e gestão de dados. É a maior distribuidora global de valor agregado da IBM e da Red Hat.
Descubra como o IBM Cloudability traz transparência financeira por meio das práticas de FinOps e como o IBM Instana oferece observabilidade impulsionada por IA para decisões mais rápidas e inteligentes. Juntamente com o IBM Turbonomic, essas soluções permitem a otimização de custos, garantia de desempenho e governança escalável em ambientes de nuvem híbrida e multicloud.
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IBM, o logotipo da IBM e IBM Cloudability, Turbonomic, and Instana são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.