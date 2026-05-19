Governança em nuvem mais inteligente no setor de mídia e comunicação

O Grupo Jaime Câmara é uma das principais afiliadas da Rede Globo e um dos maiores grupos do setor de mídia e comunicação na América Latina, com operações em emissoras de televisão, rádio, jornais e plataformas digitais.

Como parte de sua jornada de transformação digital, o grupo iniciou a migração de sistemas essenciais para a nuvem, buscando mais agilidade e escala. Com essa evolução, os ambientes de TI tornaram-se mais complexos. O crescimento do consumo em nuvem trouxe desafios relacionados à previsibilidade de custos, à visibilidade sobre o uso de recursos e ao alinhamento entre tecnologia e prioridades de negócio.

Sem uma visão clara dos gastos e do desempenho das aplicações, tornou-se cada vez mais difícil sustentar o ritmo de crescimento digital e garantir eficiência operacional. O contexto exigia uma abordagem mais estruturada para operar em nuvem, capaz de apoiar a evolução digital sem comprometer custos ou desempenho.