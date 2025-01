Autoridade Fiscal de Israel

Para encontrar a plataforma de armazenamento certa para o futuro, o departamento de aquisições do governo israelense lançou um processo de licitação para reunir propostas de uma variedade de fornecedores. Após um rigoroso processo de avaliação, a equipe de aquisições selecionou uma proposta do parceiro de negócios da IBM EMET Barmor para substituir os conjuntos de discos giratórios do ITA por novos dispositivos de armazenamento all-flash IBM Storage DS8910F.

Além de atualizar o hardware de armazenamento, a EMET Barmor recomendou aproveitar o recurso Safeguarded Copy do IBM Spectrum Virtualize para estabelecer cópias imutáveis e isoladas dos dados de transações do ITA.

"Julgamos que a EMET, a Barmor e a IBM tinham as tecnologias que melhor atendiam aos nossos requisitos com o melhor preço. Por exemplo, o IBM Storage ofereceu o RTO [objetivo de tempo de recuperação] mais curto de todos os dispositivos que analisamos", explica Shimon Rose , gerente de departamento de sistemas MF da ITA. "Tendo trabalhado com a EMET Barmor anteriormente, estávamos confiantes de que poderíamos confiar em sua experiência."

Depois de trabalhar com a IBM para instalar os novos dispositivos de armazenamento, EMET Barmor ajudou o ITA a utilizar a cópia protegida para criar cópias pontuais de dados de produção que não podem ser modificadas ou montadas sem autorização do administrador. "Os consultores da EMET Barmor trabalharam de forma muito profissional", diz Rose . "Eles sempre responderam rápido às nossas consultas, mesmo quando criamos tickets de suporte fora do horário comercial normal."