Impulsionando a resiliência multi-edge com DNS

A IO River permite que as organizações liberem todo o potencial das arquiteturas multi-edge, roteando o tráfego de forma inteligente e implementando computação em vários provedores de edge. À medida que as estratégias multi-edge se tornam mais complexas, as políticas de direcionamento de tráfego devem otimizar o desempenho, o custo e a disponibilidade — em escala.

Essas políticas altamente granulares devem, em última análise, ser executadas na camada do DNS, onde até mesmo pequenas limitações podem afetar o tempo de atividade e a experiência do usuário. Anteriormente dependente de um único provedor de DNS, a IO River enfrentava restrições em relação a redundância e flexibilidade. Como o DNS é uma dependência crítica, qualquer fraqueza pode afetar diretamente o roteamento de tráfego, a confiabilidade da plataforma e a confiança do cliente.