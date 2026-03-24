Impulsionando a resiliência multi-edge com DNS

A IO River usa o IBM NS1 CONNECT para permitir o direcionamento de tráfego granular e resiliente.
A IO River permite que as organizações liberem todo o potencial das arquiteturas multi-edge, roteando o tráfego de forma inteligente e implementando computação em vários provedores de edge. À medida que as estratégias multi-edge se tornam mais complexas, as políticas de direcionamento de tráfego devem otimizar o desempenho, o custo e a disponibilidade — em escala.
Essas políticas altamente granulares devem, em última análise, ser executadas na camada do DNS, onde até mesmo pequenas limitações podem afetar o tempo de atividade e a experiência do usuário. Anteriormente dependente de um único provedor de DNS, a IO River enfrentava restrições em relação a redundância e flexibilidade. Como o DNS é uma dependência crítica, qualquer fraqueza pode afetar diretamente o roteamento de tráfego, a confiabilidade da plataforma e a confiança do cliente.
A IO River selecionou o IBM NS1 Connect por sua flexibilidade, configurabilidade e integração de APIs limpa. Outros provedores exigiam implementações mais complicadas e não tinham a funcionalidade para compatibilidade com a lógica de roteamento de alta granularidade.
A IO River integrou o IBM NS1 Connect Traffic Steering diretamente à sua plataforma, transformando o DNS de uma camada de configuração estática em um mecanismo de decisão dinâmico. Usando o NS1 Filter Chains, a IO River traduz políticas complexas e definidas pelo cliente em lógica de DNS precisa, incluindo roteamento baseado em ASN. A integração melhorou a redundância, reduziu a dependência de um único provedor de DNS e permite que a plataforma escale à medida que novos provedores de edge e estratégias de roteamento são introduzidos.
Desde a implementação do IBM NS1 Connect, a IO River experimentou 100% de tempo de atividade. O impacto arquitetônico foi imediato, fortalecendo a disponibilidade em sua camada de edge e melhorando a resiliência geral da plataforma.
Com a compatibilidade com DNS multiprovedores, a IO River reduziu o risco de dependência e aumentou a confiança na confiabilidade das equipes internas e dos clientes. O DNS não é mais um fator limitante, mas um facilitador de recursos avançados de roteamento de tráfego, incluindo direcionamento baseado em ASN. A plataforma agora tem uma base escalável para compatibilidade com a otimização de desempenho futura e as crescentes demandas de arquiteturas multi-edge.
A IO River é o lar das soluções multi-edge, permitindo que as organizações construam, implementem e gerenciem o direcionamento de tráfego e a computação de edge em vários provedores de edge, otimizando o desempenho, o custo e a disponibilidade.
O IBM NS1 Connect fornece DNS e direcionamento de tráfego inteligentes com prioridade em APIs, que traduz políticas de roteamento complexas em decisões precisas e de alto desempenho. Com recursos avançados, como cadeias de filtros e roteamento baseado em ASN, as organizações podem melhorar a resiliência, a disponibilidade e o controle em ambientes multinuvem e multi-edge.
© Copyright IBM Corporation. Março de 2026.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e portanto não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.