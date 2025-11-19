Empresa de seguros

O IBM WebSphere Application Server e o software IBM DB2 reduzem os custos tecnológicos e dos negócios
Jovem casal navegando no celular com as luzes noturnas da cidade refletidas no vidro atrás deles

A seguradora trabalhou com o IBM® Software Services for WebSphere® na implementação do software IBM WebSphere para atualizar e melhorar o desempenho do sistema.
história de desafio de negócios

Para aumentar a produtividade e a disponibilidade, essa seguradora queria atualizar seus sistemas.
Transformação

O WebSphere Application Server é a plataforma do nosso sistema de última geração, executa 26 ambientes diferentes, ou 80 por cento ou mais de nosso negócio de missão crítica. É um prazer informar que nunca tivemos nenhum problema desde o upgrade dela.
Director of IT Insurance Company
Benefícios

A organização economizou mais de US$ 1,6 milhão por ano com a redução dos custos de serviço e suporte, corte dos requisitos administrativos e diminuição das interrupções do sistema.

 Componentes da solução Db2 for Z WebSphere Application Server IBM services®
