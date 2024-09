Para a immocloud, um ciclo rápido de desenvolvimento e implementação é fundamental. A empresa precisava de uma ferramenta de observabilidade que pudesse lidar com muitas versões frequentes e que não exigisse nenhum controle manual. “Foi aqui que a Instana entrou”, diz Pautsch. A equipe dele gostou da forma como a solução IBM® Observability by Instana® permitiu que eles vissem toda a infraestrutura momentos após a configuração e a rapidez com que foram alertados sobre os problemas. A equipe utiliza painéis e alertas personalizados da Instana para obter uma captura instantânea de todas as suas métricas importantes em um único local.

“Não precisamos pensar nisso na maioria das vezes”, diz Pautsch. “Mesmo com novos serviços, não precisamos pensar em ‘De que precisamos lá?’ Nós apenas executamos os agentes da Instana, e eles são monitorados.”