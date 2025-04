Por meio de planejamento e análise meticulosos (que envolveram a criação de mapeamentos detalhados, o reconhecimento de possíveis melhorias e a identificação de modificações essenciais necessárias na IU), a equipe da Dialexa estabeleceu uma base crítica para a criação de um produto sólido e escalável. Ao lidar com problemas-chave, como aprimorar a experiência do usuário e melhorar a eficiência geral do produto durante esses estágios de formação, os esforços da equipe culminaram em um produto que melhorou significativamente o Net Promoter Score (NPS) do cliente.

Elevar o cenário técnico de um segmento de mercado para fornecer uma ferramenta mais funcional e escalável é uma combinação vencedora em qualquer setor. Neste caso, a Dialexa redefiniu esse cenário.

Atualmente, as APIs estão em pleno andamento, oferecendo mais usuários e uma interface simplificada e sem estresse que facilita a arrecadação de fundos com facilidade. O ponto forte da plataforma é permitir mais crescimento, melhor engajamento e um formato otimizado que facilita o processo de arrecadação de fundos para clientes e consumidores.

Além de fazer avanços tecnológicos de ponta, o maior destaque do projeto foi a parceria bem-sucedida entre a equipe da Dialexa e a iDonate. No início do projeto, alguns stakeholders estavam céticos em relação à colaboração e se perguntavam se a Dialexa poderia entregar o resultado desejado. No entanto, confiando em seu conhecimento e processo iterativo, a equipe da Dialexa superou essas expectativas e entregou uma plataforma digna da missão da iDonate.