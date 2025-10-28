Após uma colaboração entre as organizações do CIO e do diretor de segurança da informação e como parte da iniciativa cliente zero da IBM, a empresa implementou o IBM Concert, uma solução de software de última geração criada com o portfólio de produtos de IA do IBM watsonx. Por meio dessa iniciativa, a empresa atua como a primeira a adotar suas próprias tecnologias, usando IA, automação e nuvem híbrida para melhorar as operações internas e validar as eficiências em escala. Essa implementação do Concert permitiu que a IBM simplificasse o gerenciamento de cibersegurança e operações de TI em seus ambientes híbridos em evolução.

O Concert permitiu que as organizações do CIO e do diretor de segurança da informação introduzissem uma nova camada de insights baseados em dados nas operações de segurança. A implementação do Concert em toda a empresa aprimorou sua capacidade de priorizar ameaças com base na capacidade de exploração, permitindo que as equipes desenvolvessem uma gestão de ameaças mais eficiente, melhorando, assim, a proteção de recursos digitais e dados.

Tworek declarou: “Na IBM, estamos sempre avaliando recursos avançados que ajudem a levar nossa postura de segurança corporativa e de produtos a um novo patamar. O IBM Concert está surgindo como uma solução que pode fazer justamente isso, integrando telemetria, contexto e automação orientada por IA de uma forma que se alinhe perfeitamente com nossas estratégias de segurança desde a concepção e de defesa fundamentada contra ameaças”.