Como líder internacional em tecnologia e consultoria, a IBM reconheceu uma oportunidade crítica para modernizar e escalar seus sistemas de RH para atender melhor sua força de trabalho global.
Com operações abrangendo 175 países, a IBM precisava de uma solução de RH unificada e escalável que pudesse evoluir junto com as demandas dos negócios e da força de trabalho. O sistema de RH existente da IBM não tinha a integração, a escalabilidade e a flexibilidade necessárias para atender às necessidades em evolução da empresa e aos planos ambiciosos para o futuro.
A visão era criar um ecossistema de RH perfeitamente integrado e orientado por IA que pudesse ajudar as equipes a tomar decisões mais rápidas e inteligentes, ao mesmo tempo em que proporcionava uma experiência mais consistente aos funcionários.
Com mais de mil interfaces, o sistema de RH existente criava silos, ineficiências e despesas gerais de manutenção significativas. Os fluxos de trabalho críticos de RH, como integração, benefício dos funcionários e gerenciamento de tempo, estavam cada vez mais fragmentados, com os funcionários navegando em vários sistemas para realizar tarefas rotineiras.
Com uma força de trabalho de mais de 300.000 funcionários, a IBM precisava de uma solução de RH que pudesse escalar tão rapidamente quanto a IA. Para enfrentar esse desafio, o RH da IBM e as organizações do CIO lideraram em conjunto uma iniciativa de transformação estratégica, com a IBM Consulting e a SAP atuando como parceiros de implementação. Orientado pela visão estratégica do Vice-presidente Sênior e Diretor de Recursos Humanos Nickle LaMoreaux, o objetivo era criar um ecossistema de RH perfeitamente integrado e impulsionado por IA, adaptado para atender às necessidades de negócios da IBM.
A liderança de LaMoreaux colocou a automação inteligente, a capacitação dos funcionários e a consistência global no centro da transformação.
Como uma empresa bem conhecida por seus avanços em infraestrutura de RH e um parceiro de longa data, a SAP ofereceu à IBM a oportunidade de criar uma plataforma mutuamente benéfica. A nova solução de RH seria desenvolvida para aprimorar a automação, simplificar fluxos de trabalho, melhorar as taxas de adoção e oferecer uma experiência unificada para equipes em todo o mundo.
Durante 2,5 anos, as organizações de RH e CIO da IBM lideraram o projeto e a governança de uma plataforma personalizada de RH orientada por IA. A IBM Consulting e a SAP implementaram a solução, com arquitetura e modelos de serviço construídos especificamente em torno das necessidades operacionais da IBM.
As equipes implementaram as principais soluções SAP SuccessFactors (parte do SAP Business Suite mais amplo), incluindo SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central Payroll, Compensation, Succession & Development, Onboarding, Performance & Goals e Time Tracking. Essa implementação não apenas modernizou o ecossistema de RH da IBM, mas também demonstrou os recursos da IBM em todo o SAP Business Suite. Para impulsionar a adoção, a IBM introduziu o HR Zone, uma página inicial centralizada criada no SAP Build Work Zone, para simplificar o acesso às ferramentas de RH por meio de experiências baseadas em funções. Para ampliar ainda mais a funcionalidade, a IBM integrou cinco plataformas complementares: DocuSign, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now e OpenText Magellan.
A evolução do RH da IBM gerou um impacto mensurável em toda a organização. IA avançada, automação inteligente e uma plataforma unificada ajudaram a criar uma experiência de RH mais eficiente e responsiva. Com a implementação de sistemas mais simplificados e ferramentas inteligentes, as equipes estão mais bem preparadas para responder às mudanças nas necessidades dos negócios e operar com maior velocidade, clareza e flexibilidade.
Ao incorporar a automação orientada por IA e projetar para uma mudança intencional de comportamento, a IBM criou um ambiente de RH otimizado e fácil de usar.
A solução resultante posicionou o RH da IBM para gerar valor de negócios de longo prazo por meio de uma plataforma globalmente consistente, mas adaptável localmente. As primeiras vitórias incluíam uma execução precisa da folha de pagamento e uma integração tranquila de mais de 4.000 pré-contratados.
A escala dessa transformação foi imensa. A migração de dados abrangeu 300.000 funcionários e mais de 11 anos de histórico de folha de pagamento. A IBM introduziu 141 automações para reduzir o esforço manual, minimizar erros e acelerar processos como integração, transferências de funcionários e solicitações de licenças.
Pooja Kumar, Diretora de Tecnologia de RH, IA e Automação da IBM, compartilhou seus insights sobre a transformação, afirmando: "Nós projetamos uma das transformações de RH mais complexas da história da IBM, migrando mais de 11 anos de dados de folha de pagamento, implementando 141 automações e proporcionando 100% de tempo de atividade do sistema. O que torna isso poderoso não é apenas a escala, mas como libera o RH para se concentrar nas pessoas e na estratégia. Com IA e automação no núcleo, construímos uma base que continuará evoluindo com a força de trabalho da IBM para o futuro."
A transformação de RH da IBM, liderada pelas organizações de RH e CIO e implementada em parceria com a IBM Consulting e a SAP, estabeleceu um novo padrão para o gerenciamento global de talentos. A plataforma unificada modernizou os sistemas de RH e melhorou consideravelmente a produtividade, a colaboração e a agilidade em toda a empresa.
A IBM, com sede em Armonk, Nova York, é uma empresa multinacional de tecnologia com uma rica história que remonta a 1911. A empresa atende a diversos clientes em todo o mundo, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços em áreas como computação em nuvem, IA, computação quântica e consultoria. A IBM é reconhecida pela inovação contínua e tem desempenhado um papel importante na formação do setor de tecnologia.
Veja como a IBM reformulou o RH para uma força de trabalho global de mais de 300.000 funcionários
