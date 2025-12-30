A evolução do RH da IBM gerou um impacto mensurável em toda a organização. IA avançada, automação inteligente e uma plataforma unificada ajudaram a criar uma experiência de RH mais eficiente e responsiva. Com a implementação de sistemas mais simplificados e ferramentas inteligentes, as equipes estão mais bem preparadas para responder às mudanças nas necessidades dos negócios e operar com maior velocidade, clareza e flexibilidade.

Ao incorporar a automação orientada por IA e projetar para uma mudança intencional de comportamento, a IBM criou um ambiente de RH otimizado e fácil de usar.

A solução resultante posicionou o RH da IBM para gerar valor de negócios de longo prazo por meio de uma plataforma globalmente consistente, mas adaptável localmente. As primeiras vitórias incluíam uma execução precisa da folha de pagamento e uma integração tranquila de mais de 4.000 pré-contratados.

A escala dessa transformação foi imensa. A migração de dados abrangeu 300.000 funcionários e mais de 11 anos de histórico de folha de pagamento. A IBM introduziu 141 automações para reduzir o esforço manual, minimizar erros e acelerar processos como integração, transferências de funcionários e solicitações de licenças.

Pooja Kumar, Diretora de Tecnologia de RH, IA e Automação da IBM, compartilhou seus insights sobre a transformação, afirmando: "Nós projetamos uma das transformações de RH mais complexas da história da IBM, migrando mais de 11 anos de dados de folha de pagamento, implementando 141 automações e proporcionando 100% de tempo de atividade do sistema. O que torna isso poderoso não é apenas a escala, mas como libera o RH para se concentrar nas pessoas e na estratégia. Com IA e automação no núcleo, construímos uma base que continuará evoluindo com a força de trabalho da IBM para o futuro."

A transformação de RH da IBM, liderada pelas organizações de RH e CIO e implementada em parceria com a IBM Consulting e a SAP, estabeleceu um novo padrão para o gerenciamento global de talentos. A plataforma unificada modernizou os sistemas de RH e melhorou consideravelmente a produtividade, a colaboração e a agilidade em toda a empresa.