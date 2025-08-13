A IBM migra para o SevOne, reduz os gastos com terceiros em milhões e melhora a observabilidade da rede
A Organização do diretor executivo de TI (CIO) lidera a estratégia de TI interna da IBM, fornecendo, protegendo, modernizando e dando suporte às soluções de TI para colaboradores, clientes e parceiros da IBM. Atuando em mais de 170 países, a IBM possui uma infraestrutura de rede extensa, com milhares de dispositivos — o que representa desafios significativos para a observabilidade da rede.
A IBM enfrentava diversos problemas críticos em seu monitoramento de rede existente. Sua operação global exigia um sistema robusto de observabilidade de rede para atender às atividades em múltiplas regiões. No entanto, o uso de ferramentas de monitoramento de rede de terceiros gerava custos elevados e aumentava a complexidade operacional. Além disso, a Organização do CIO precisava de uma solução unificada para simplificar a observabilidade da rede e substituir os sistemas legados.
A decisão da organização de adotar a solução IBM® SevOne foi impulsionada pela necessidade de modernizar a observabilidade da rede e reduzir a dependência de ferramentas de terceiros. O processo de migração foi extenso, exigindo planejamento cuidadoso e colaboração com a equipe do SevOne. A implementação foi relativamente simples graças ao ambiente virtualizado da IBM, mas migrar um vasto inventário de dispositivos em diversas regiões apresentou desafios significativos.
O SevOne ofereceu uma solução completa, com uma ampla gama de métricas de monitoramento e recursos de análise preditiva. Essa solução permitiu à IBM consolidar várias ferramentas legadas de monitoramento de rede em uma única plataforma, simplificando as operações e aumentando a eficiência. A colaboração próxima entre a Organização do CIO da IBM e a equipe de desenvolvimento do SevOne facilitou melhorias contínuas e a adaptação da solução às necessidades em evolução da IBM.
Sean Davies, arquiteto principal de ferramentas e automação da rede empresarial global, CIO da IBM, destacou a importância da transformação: “O SevOne nos proporcionou um ‘repositório’ de métricas e indicadores que superou em muito nossas ferramentas anteriores.” A capacidade de monitorar e prever proativamente o desempenho da rede foi um divisor de águas para nós.”
A adoção do SevOne levou a melhorias significativas na observabilidade e no gerenciamento da rede. Ao consolidar vários sistemas legados em uma única plataforma integrada, a IBM obteve economias substanciais, eliminando os custos associados ao uso de ferramentas de monitoramento de terceiros. Os recursos preditivos avançados do SevOne permitiram à IBM lidar proativamente com problemas de rede, melhorando o desempenho e a utilização geral da infraestrutura.
As operações mais eficientes resultaram em maior produtividade, já que a visão unificada da rede proporcionada pelo SevOne facilitou o gerenciamento de 20.328 dispositivos em várias regiões. A cobertura abrangente de dados e os recursos de análise permitiram decisões mais informadas, impulsionando ainda mais a inovação e melhorias no desempenho da rede. A adoção do SevOne pelos usuários, especialmente dos dashboards de insights de dados, tem sido notável e contribuiu para o sucesso geral da transformação.
Shobhit Rastogi, líder de ferramentas e análises de infraestrutura e rede de nuvem híbrida do CIO da IBM, destacou o impacto desses resultados: “A capacidade de monitorar e prever proativamente o desempenho da rede não apenas melhorou nossa eficiência, mas também posicionou o SevOne como um catalisador para uma maior inovação dentro da IBM.”
Principais dados:
A Organização do diretor executivo de TI (CIO) lidera a estratégia de TI interna da IBM e é responsável por fornecer, proteger, modernizar e dar suporte às soluções de TI que os colaboradores, clientes e parceiros da IBM utilizam todos os dias no trabalho. A estratégia da Organização do CIO inclui a criação de uma plataforma de TI adaptável, que facilite o acesso à TI em toda a empresa, acelere a resolução de problemas e atue como motor de inovação para a IBM — tudo isso impulsionando o crescimento dos negócios.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo IBM e SevOne são marcas registradas da IBM Corp., registradas em várias jurisdições no mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.