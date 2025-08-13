A decisão da organização de adotar a solução IBM® SevOne foi impulsionada pela necessidade de modernizar a observabilidade da rede e reduzir a dependência de ferramentas de terceiros. O processo de migração foi extenso, exigindo planejamento cuidadoso e colaboração com a equipe do SevOne. A implementação foi relativamente simples graças ao ambiente virtualizado da IBM, mas migrar um vasto inventário de dispositivos em diversas regiões apresentou desafios significativos.

O SevOne ofereceu uma solução completa, com uma ampla gama de métricas de monitoramento e recursos de análise preditiva. Essa solução permitiu à IBM consolidar várias ferramentas legadas de monitoramento de rede em uma única plataforma, simplificando as operações e aumentando a eficiência. A colaboração próxima entre a Organização do CIO da IBM e a equipe de desenvolvimento do SevOne facilitou melhorias contínuas e a adaptação da solução às necessidades em evolução da IBM.

Sean Davies, arquiteto principal de ferramentas e automação da rede empresarial global, CIO da IBM, destacou a importância da transformação: “O SevOne nos proporcionou um ‘repositório’ de métricas e indicadores que superou em muito nossas ferramentas anteriores.” A capacidade de monitorar e prever proativamente o desempenho da rede foi um divisor de águas para nós.”