HM Health Solutions

De acordo com Rohrer, o simples uso do plug-in entre as ferramentas UrbanCode e a solução Business Process Manager economiza para a empresa cerca de 210 horas de trabalho da equipe por ano. De forma mais geral, as práticas de DevOps da HMHS facilitam a melhoria rápida e contínua de aplicações e processos, para que a empresa possa acompanhar melhor o ritmo das mudanças nos requisitos. "O resultado para nós é que as soluções da IBM proporcionam velocidade de chegada ao mercado", diz Rohrer. "Elas aceleram o ritmo em que podemos implementar as atualizações de aplicaçõies e as novas soluções de que nossos clientes precisam."



“Um dos maiores benefícios é a consistência: sabemos o que estamos enviando para nossos ambientes", explica Rohrer. "Estamos armazenando configurações controladas por versões no UrbanCode Deploy; portanto, se algo der errado com a versão mais recente, podemos facilmente reverter para a versão anterior, e todo o nosso ambiente é automaticamente redefinido para onde estava antes de termos qualquer problema. Isso nos permite ter um ambiente escalável e ágil e, ao mesmo tempo, nos ajuda a manter nossos processos de implementação consistentes."​