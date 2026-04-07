A grande migração

Utilizando o IBM Terraform, a equipe de capacitação em nuvem da Helvetia criou zonas de destino (contas em nuvem totalmente configuradas com conectividade e políticas) para suas equipes internas de produtos. Em seguida, colaboraram com um parceiro para criar módulos para máquinas virtuais protegidas e outros recursos críticos, o que lhes permitiu seguir uma abordagem de lift-and-shift que acelerou a migração sem sacrificar a segurança ou a governança.

Antes da colaboração com a HashiCorp, quando uma equipe de produto precisava de uma conta, o processo levava vários dias para ser concluído. Agora, basta preencher um formulário e o Terraform fornece uma área de destino para eles em poucos minutos. Inicialmente, o Terraform era usado exclusivamente pela equipe de habilitação de nuvem. Com o tempo, sua adoção se espalhou para outras equipes dentro da Helvetia e suas subsidiárias europeias.