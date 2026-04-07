A grande migração

Como o uso da IBM para automatizar a infraestrutura reduziu os tempos de provisionamento da Helvetia e capacitou suas equipes
Com sede em St. Gallen, Suíça, o Helvetia Insurance Group é um ator importante no mercado europeu de seguros. Eles atendem empresas e clientes particulares em cinco países europeus, adaptando soluções de seguros inovadoras às necessidades dos clientes.
Há alguns anos, a equipe de habilitação de nuvem deles iniciou uma migração completa de data centers locais para a nuvem pública. A meta ambiciosa: migrar 200 aplicações para a Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure em um ano. Esse processo exigiu uma abordagem simplificada e automatizada para o provisionamento de infraestrutura e a migração de aplicações.
Utilizando o IBM Terraform, a equipe de capacitação em nuvem da Helvetia criou zonas de destino (contas em nuvem totalmente configuradas com conectividade e políticas) para suas equipes internas de produtos. Em seguida, colaboraram com um parceiro para criar módulos para máquinas virtuais protegidas e outros recursos críticos, o que lhes permitiu seguir uma abordagem de lift-and-shift que acelerou a migração sem sacrificar a segurança ou a governança.
Antes da colaboração com a HashiCorp, quando uma equipe de produto precisava de uma conta, o processo levava vários dias para ser concluído. Agora, basta preencher um formulário e o Terraform fornece uma área de destino para eles em poucos minutos. Inicialmente, o Terraform era usado exclusivamente pela equipe de habilitação de nuvem. Com o tempo, sua adoção se espalhou para outras equipes dentro da Helvetia e suas subsidiárias europeias.
Em apenas um ano, a Helvetia migrou com sucesso 200 aplicações para a nuvem, enquanto o tempo de provisionamento de contas caiu de dias para minutos. Ao codificar a infraestrutura, a empresa fortaleceu a conformidade e a auditabilidade, ao mesmo tempo que padronizou os processos na AWS e no Microsoft Azure.
Os desenvolvedores da Helvetia agora desfrutam de uma experiência simplificada e automatizada, solicitando recursos com facilidade e trabalhando sem atrasos. A Helvetia planeja continuar sua parceria com a HashiCorp à medida que enfrenta novos desafios de modernização.
Fundado em 1858 e com sede em St. Gallen, na Suíça, o Helvetia Insurance Group é um dos principais atores no mercado europeu de seguros. Eles atendem empresas e clientes particulares em cinco países europeus, adaptando soluções de seguros inovadoras às necessidades dos clientes.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.