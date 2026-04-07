A grande migração

Como o uso da IBM para automatizar a infraestrutura reduziu os tempos de provisionamento da Helvetia e capacitou suas equipes

Dois colegas em pé e conversando em um corredor de escritório moderno
Atrasos em um cenário digital em rápida evolução

Com sede em St. Gallen, Suíça, o Helvetia Insurance Group é um ator importante no mercado europeu de seguros. Eles atendem empresas e clientes particulares em cinco países europeus, adaptando soluções de seguros inovadoras às necessidades dos clientes.

Há alguns anos, a equipe de habilitação de nuvem deles iniciou uma migração completa de data centers locais para a nuvem pública. A meta ambiciosa: migrar 200 aplicações para a Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure em um ano. Esse processo exigiu uma abordagem simplificada e automatizada para o provisionamento de infraestrutura e a migração de aplicações.

200 aplicações migradas com sucesso para a nuvem em um ano
O Terraform foi fundamental para atingirmos nossos objetivos de migração. Sem ele, migrar 200 aplicações em cerca de um ano teria sido impossível. Nossas equipes agora têm as ferramentas para trabalhar com mais rapidez e confiança.
Matthias Mertens Arquiteto de soluções em nuvem Helvetia Insurance Group
Reconstruir de dentro para fora

Utilizando o IBM Terraform, a equipe de capacitação em nuvem da Helvetia criou zonas de destino (contas em nuvem totalmente configuradas com conectividade e políticas) para suas equipes internas de produtos. Em seguida, colaboraram com um parceiro para criar módulos para máquinas virtuais protegidas e outros recursos críticos, o que lhes permitiu seguir uma abordagem de lift-and-shift que acelerou a migração sem sacrificar a segurança ou a governança.

Antes da colaboração com a HashiCorp, quando uma equipe de produto precisava de uma conta, o processo levava vários dias para ser concluído. Agora, basta preencher um formulário e o Terraform fornece uma área de destino para eles em poucos minutos. Inicialmente, o Terraform era usado exclusivamente pela equipe de habilitação de nuvem. Com o tempo, sua adoção se espalhou para outras equipes dentro da Helvetia e suas subsidiárias europeias.
Velocidade, escala e satisfação

Em apenas um ano, a Helvetia migrou com sucesso 200 aplicações para a nuvem, enquanto o tempo de provisionamento de contas caiu de dias para minutos. Ao codificar a infraestrutura, a empresa fortaleceu a conformidade e a auditabilidade, ao mesmo tempo que padronizou os processos na AWS e no Microsoft Azure.

Os desenvolvedores da Helvetia agora desfrutam de uma experiência simplificada e automatizada, solicitando recursos com facilidade e trabalhando sem atrasos. A Helvetia planeja continuar sua parceria com a HashiCorp à medida que enfrenta novos desafios de modernização.
Sobre o Helvetia Insurance Group

Fundado em 1858 e com sede em St. Gallen, na Suíça, o Helvetia Insurance Group é um dos principais atores no mercado europeu de seguros. Eles atendem empresas e clientes particulares em cinco países europeus, adaptando soluções de seguros inovadoras às necessidades dos clientes.

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  1. Saiba mais
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 