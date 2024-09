Seja em um hospital, em uma unidade de cuidados médicos ou na casa de um paciente, os cuidadores precisam de um fornecimento confiável para seus dispositivos médicos de alta qualidade para tratar as pessoas de forma eficaz. Os fornecedores desses equipamentos médicos devem fornecer um padrão de referência consistentemente excelente ou correm o risco de comprometer o atendimento ao paciente.

Um desses provedores é o Groupe Bastide, uma organização sediada na França que nutre aspirações de expansão mundial. O rápido crescimento, tanto orgânico quanto por meio de aquisições, estava tornando mais desafiador para o Groupe Bastide manter os padrões excepcionais nos quais sua reputação se baseia.

Emmanuel Romieu, gerente de TI do Group Bastide, explica: "Recentemente, nossa estratégia de crescimento aumentou ainda mais com aquisições fora da França. Por exemplo, no Reino Unido, somos atualmente o segundo maior provedor de dispositivos médicos, e temos planos de expandir ainda mais. Queríamos fazer algumas mudanças proativas em nossas operações para garantir que pudéssemos continuar a aproveitar as oportunidades à medida que elas surgem.""

Especificamente, o Groupe Bastide decidiu que implantar o SAP ERP desenvolvido com o banco de dados SAP HANA para aumentar o desempenho e potencializar análises mais rápidas era a decisão certa. A equipe de TI do grupo começou a procurar a infraestrutura que era compatível com o SAP HANA em todo o seu potencial, ao mesmo tempo em que atendia às necessidades de um negócio em crescimento.

"No curto prazo, precisávamos de soluções de servidor e armazenamento capazes de nos ajudar a tirar o máximo proveito de nosso investimento no SAP HANA," comenta Romieu."A longo prazo, queríamos a capacidade de levar subsidiárias atuais e futuras para nosso ambiente SAP, o que significava muito espaço e flexibilidade."