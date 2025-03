A GrabTV imaginou revolucionar o comércio tradicional pela televisão com uma plataforma inovadora chamada Television Commerce (T-Commerce), um novo produto que traria a comunicação bidirecional para o setor centenário, que tradicionalmente tem apenas um canal unidirecional.

Esse projeto ambicioso exigiu a integração de vários componentes, como uma aplicação do lado do cliente para televisões, uma aplicação móvel, ferramentas de administração, dashboards e servidores. No entanto, a transição de uma prova de conceito (POC) promissora para um produto comercialmente viável representou obstáculos significativos, especialmente no que diz respeito à escalabilidade e atratividade para investidores em potencial. Os executivos lutavam para fazer escolhas tecnológicas cruciais sem se comprometer fortemente com sistemas inflexíveis, temendo limitações que pudessem impedir futuras oportunidades de crescimento.