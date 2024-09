"No caso da Espanha, foi anunciado recentemente um projeto de cocriação entre a equipe de Engenharia de Clientes da IBM e o Governo de Navarra, que resultou no lançamento de um inovador assistente virtual multilíngue de informações turísticas desenvolvido com a IA generativa da IBM para oferecer informações turísticas personalizadas em vários idiomas no site do Turismo de Navarra. AmaIA, como é chamado o assistente, foi testado durante o Sanfermines, quando Navarra recebe milhões de visitantes.

Juan Cruz Cigudosa, Ministro Regional da Economia e Finanças e da Universidade, Inovação e Transformação Digital do Governo de Navarra, destacou durante a apresentação do projeto a 'oportunidade' que os Sanfermines representam para realizar um teste piloto para avaliar o funcionamento de deste sistema, em termos de compreensão e funcionalidade, bem como verificar as suas possibilidades e potencialidades. 'A Inteligência Artificial e o Turismo caminharão nestes dias de mãos dadas com o objetivo de oferecer melhores serviços e aumentar a experiência turística em torno dos Sanfermines de todas as pessoas que são incentivadas a nos visitar', disse ele."



Juan Cruz Cigudosa

Regional Minister of Economy and Finance and of University, Innovation and Digital Transformation

Government of Navarre