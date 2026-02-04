Gerenciamento centralizado de sistemas financeiros complexos e resposta mais rápida a falhas de sistema

O GMO Aozora Net Bank introduziu o IBM Instana Observability para melhorar o rastreamento de transações durante incidentes e gerenciar centralmente sistemas cada vez mais complexos. Como resultado, a identificação da causa raiz foi acelerada, e os tempos de recuperação foram significativamente reduzidos.

Sistemas financeiros cada vez mais complexos se tornaram uma barreira importante para a resolução eficaz de problemas.

O GMO Aozora Net Bank, Ltd. (doravante GMO Aozora Net Bank) é um banco online criado com base no conceito de "empresas de TI que fornecem funções bancárias", em vez da abordagem convencional de bancos que adotam a TI. Esse modelo permite que o banco ofereça soluções financeiras altamente flexíveis e rápidas.

À medida que o uso de aplicativos bancários na internet e smartphones crescia rapidamente, o GMO Aozora Net Bank (onde os sistemas são desenvolvidos no próprio banco por engenheiros internos) continuou a desenvolver novas aplicações para responder rapidamente às mudanças nas necessidades dos clientes. No entanto, com a expansão dos canais digitais, surgiram desafios, incluindo o tempo necessário para rastrear as transações quando os problemas ocorriam.

Lidar com esses desafios exigia um framework proativo, incluindo visibilidade dos períodos de pico de uso e do desempenho. No entanto, com as ferramentas de monitoramento convencionais, era difícil entender as dependências e rastrear problemas em sistemas altamente integrados, resultando em longas análises de causa raiz durante os incidentes.

Essa situação também tinha um impacto negativo na experiência do cliente, causando atrasos na resposta do serviço e erros de login intermitentes. À medida que as consultas relacionadas ao status de conclusão de transações e às interrupções de processamento aumentavam, tornava-se difícil entender internamente as condições de processamento. A administração e a função de gestão de riscos expressavam preocupações em relação à responsabilização. Se a situação tivesse continuado, poderia ter tido um impacto sério na continuidade de negócios, incluindo o risco de perda de clientes e solicitações de melhoria por parte da Financial Services Agency.
Redução de aproximadamente 70% Tempo médio de recuperação de incidentes graves Redução de aproximadamente 40% Número mensal de consultas devido a interrupções de serviço Redução de aproximadamente 90% Horas de trabalho necessárias para visualização Redução de aproximadamente 87% Tempo necessário para identificar as causas raiz
A introdução do Instana proporcionou resultados de negócios claros, incluindo detecção de incidentes, identificação das causas raiz, redução do downtime, melhoria da satisfação do cliente e aumento da produtividade do departamento de TI.
Sr. Koji Sonoda GMO Aozora Net Bank, Ltd. Chefe de SRE, Grupo de Tecnologia e Engenharia
Aceleração da resposta a incidentes com o Instana

Para lidar com esses desafios, o GMO Aozora Net Bank adotou o IBM Instana Observability (doravante chamado Instana), uma solução de gerenciamento de desempenho de aplicações (APM), para visualizar o comportamento do sistema e permitir o gerenciamento centralizado em todo o ambiente. A implementação foi apoiada pela Airitech Corporation, uma IBM Business Partner. A implantação começou com uma implementação em pequena escala cobrindo um número limitado de aplicações e foi gradualmente expandida para incluir não apenas serviços voltados para o cliente, mas também sistemas usados por departamentos administrativos.

Um dos principais pontos fortes do Instana é sua capacidade de ser implementado rapidamente e com mínimo esforço. No GMO Aozora Net Bank, o fato de que a implementação e as operações em andamento poderiam ser tratadas inteiramente por engenheiros internos foi uma grande vantagem em termos de custo e velocidade. Refletindo sobre a experiência, Koji Sonoda, Diretor de SRE no Grupo de Tecnologia e Engenharia, comentou que o Instana poderia ser colocado em uso e operado imediatamente sem complexidade adicional, graças a um ambiente que poderia ser gerenciado internamente.
Transformação das operações de TI por meio da redução do esforço operacional, do tempo de resolução de incidentes e dos custos de gerenciamento

Com a introdução do Instana, o GMO Aozora Net Bank obteve a capacidade de monitorar os grandes e complexos volumes de dados processados por cada sistema em tempo real por meio de um dashboard unificado. Isso levou a reduções significativas no esforço operacional, no tempo de resolução de problemas e nos custos de gerenciamento. Os principais resultados estão descritos abaixo.

  • Os recursos de mapeamento e rastreamento de dependências em tempo real tornaram possível identificar rapidamente onde os problemas ocorriam, acelerando drasticamente a resposta inicial quando surgiam incidentes.
  • Ao aproveitar a análise de causa raiz (RCA) baseada em IA, o tempo médio de recuperação de incidentes críticos foi reduzido em aproximadamente 70%.
  • A melhor visibilidade sobre o impacto no usuário possibilitou respostas mais rápidas e de maior qualidade, levando a uma redução de aproximadamente 40% nas consultas mensais de clientes relacionadas a interrupções de serviço.

"Por meio do Instana, nossas operações de TI transformaram-se de 'respostas baseadas em experiência' para um 'modelo operacional eficiente e colaborativo'", disse Sonoda.

O Instana também ofereceu benefícios significativos para sistemas internos. Nos sistemas SAP usados principalmente para contabilidade, as condições de processamento que anteriormente eram difíceis de visualizar tornaram-se visíveis em tempo real. Com a configuração simples do Instana, a precisão do monitoramento foi aprimorada, permitindo uma detecção mais rápida de anomalias e reduzindo a carga operacional. Como resultado, os custos operacionais da SAP e a carga operacional diária foram reduzidos.

Do ponto de vista da modernização de aplicações, a observabilidade em ambientes nativos da nuvem melhorou significativamente, estabelecendo uma base sólida para avançar com confiança para a próxima fase da modernização. Anteriormente, uma quantidade substancial de tempo era gasta respondendo a incidentes do sistema e investigando as causas raiz, limitando a capacidade das equipes de desenvolvimento e operações de se concentrarem em atividades de melhoria e iniciativas estratégicas. Ao mitigar esses desafios, o Instana também contribuiu para melhorar a produtividade entre essas equipes.

Olhando para o futuro, o GMO Aozora Net Bank planeja expandir seu uso do Instana em serviços e ambientes nativos da nuvem, como AWS e Azure, com o objetivo de fortalecer o gerenciamento integrado e a segurança. Ao estender a observabilidade das aplicações para a infraestrutura, o banco busca estabelecer um framework unificado de visibilidade e gerenciamento. Além disso, ao se integrar ao IBM Concert, o banco planeja aprimorar ainda mais as iniciativas de segurança, incluindo o gerenciamento de vulnerabilidades e a geração automatizada de listas de materiais de software (SBOM).
Sobre o GMO Aozora Net Bank, Ltd.

Fundado em julho de 2018 como uma joint venture entre o Aozora Bank e o GMO Internet Group, o GMO Aozora Net Bank Co., Ltd é um banco online guiado pela visão corporativa: "Tudo o que fazemos é para nossos clientes, com o objetivo de sermos o principal banco de tecnologia.” Sem se limitar aos modelos bancários tradicionais, o banco adota uma abordagem na qual uma empresa de TI fornece serviços bancários avançados. Aproveitando sua força no desenvolvimento de sistemas internos, o GMO Aozora Net Bank continua a fornecer serviços financeiros com velocidade e flexibilidade.

