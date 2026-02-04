O GMO Aozora Net Bank, Ltd. (doravante GMO Aozora Net Bank) é um banco online criado com base no conceito de "empresas de TI que fornecem funções bancárias", em vez da abordagem convencional de bancos que adotam a TI. Esse modelo permite que o banco ofereça soluções financeiras altamente flexíveis e rápidas.

À medida que o uso de aplicativos bancários na internet e smartphones crescia rapidamente, o GMO Aozora Net Bank (onde os sistemas são desenvolvidos no próprio banco por engenheiros internos) continuou a desenvolver novas aplicações para responder rapidamente às mudanças nas necessidades dos clientes. No entanto, com a expansão dos canais digitais, surgiram desafios, incluindo o tempo necessário para rastrear as transações quando os problemas ocorriam.

Lidar com esses desafios exigia um framework proativo, incluindo visibilidade dos períodos de pico de uso e do desempenho. No entanto, com as ferramentas de monitoramento convencionais, era difícil entender as dependências e rastrear problemas em sistemas altamente integrados, resultando em longas análises de causa raiz durante os incidentes.

Essa situação também tinha um impacto negativo na experiência do cliente, causando atrasos na resposta do serviço e erros de login intermitentes. À medida que as consultas relacionadas ao status de conclusão de transações e às interrupções de processamento aumentavam, tornava-se difícil entender internamente as condições de processamento. A administração e a função de gestão de riscos expressavam preocupações em relação à responsabilização. Se a situação tivesse continuado, poderia ter tido um impacto sério na continuidade de negócios, incluindo o risco de perda de clientes e solicitações de melhoria por parte da Financial Services Agency.