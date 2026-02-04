Com a introdução do Instana, o GMO Aozora Net Bank obteve a capacidade de monitorar os grandes e complexos volumes de dados processados por cada sistema em tempo real por meio de um dashboard unificado. Isso levou a reduções significativas no esforço operacional, no tempo de resolução de problemas e nos custos de gerenciamento. Os principais resultados estão descritos abaixo.
- Os recursos de mapeamento e rastreamento de dependências em tempo real tornaram possível identificar rapidamente onde os problemas ocorriam, acelerando drasticamente a resposta inicial quando surgiam incidentes.
- Ao aproveitar a análise de causa raiz (RCA) baseada em IA, o tempo médio de recuperação de incidentes críticos foi reduzido em aproximadamente 70%.
- A melhor visibilidade sobre o impacto no usuário possibilitou respostas mais rápidas e de maior qualidade, levando a uma redução de aproximadamente 40% nas consultas mensais de clientes relacionadas a interrupções de serviço.
"Por meio do Instana, nossas operações de TI transformaram-se de 'respostas baseadas em experiência' para um 'modelo operacional eficiente e colaborativo'", disse Sonoda.
O Instana também ofereceu benefícios significativos para sistemas internos. Nos sistemas SAP usados principalmente para contabilidade, as condições de processamento que anteriormente eram difíceis de visualizar tornaram-se visíveis em tempo real. Com a configuração simples do Instana, a precisão do monitoramento foi aprimorada, permitindo uma detecção mais rápida de anomalias e reduzindo a carga operacional. Como resultado, os custos operacionais da SAP e a carga operacional diária foram reduzidos.
Do ponto de vista da modernização de aplicações, a observabilidade em ambientes nativos da nuvem melhorou significativamente, estabelecendo uma base sólida para avançar com confiança para a próxima fase da modernização. Anteriormente, uma quantidade substancial de tempo era gasta respondendo a incidentes do sistema e investigando as causas raiz, limitando a capacidade das equipes de desenvolvimento e operações de se concentrarem em atividades de melhoria e iniciativas estratégicas. Ao mitigar esses desafios, o Instana também contribuiu para melhorar a produtividade entre essas equipes.
Olhando para o futuro, o GMO Aozora Net Bank planeja expandir seu uso do Instana em serviços e ambientes nativos da nuvem, como AWS e Azure, com o objetivo de fortalecer o gerenciamento integrado e a segurança. Ao estender a observabilidade das aplicações para a infraestrutura, o banco busca estabelecer um framework unificado de visibilidade e gerenciamento. Além disso, ao se integrar ao IBM Concert, o banco planeja aprimorar ainda mais as iniciativas de segurança, incluindo o gerenciamento de vulnerabilidades e a geração automatizada de listas de materiais de software (SBOM).