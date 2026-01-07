O fabricante fez uma parceria com a IBM® Consulting para cocriar uma plataforma de orquestração de riscos da cadeia de suprimentos escalável e modular, construída com o portfólio de IA do IBM watsonx e os serviços de nuvem da AWS. Com base na jornada do cliente zero da IBM, a equipe incorporou as melhores práticas de resiliência na solução. A unificação de dados entre execução, planejamento, aquisição, logística e provedores de riscos terceirizados facilitou as consultas de linguagem natural (NLQ) para fornecer insights praticáveis.

Os principais recursos da plataforma são:

Consolidação de eventos de riscos em múltiplas fontes de dados





Identificação de fornecedores e locais em risco





Destaque de possíveis impactos na receita





Exibição de projeções de inventário de materiais afetados por riscos nos próximos 12 meses





Fornecimento de detalhes em nível microeconômico de fornecedores afetados com funcionalidade de detalhamento





Apresentação de análises de demanda e oferta





Sugestão de locais ou materiais alternativos para atender à demanda





Rastreamento de lotes definidos para liberação de material





Mapeamento da lista de materiais (BOM) dos produtos

Para aprimorar ainda mais a inteligência de risco, a empresa implementou uma solução de IA generativa que promoveu a análise de risco multidimensional em vários aspectos do negócio, melhorou a qualidade dos dados por meio da identificação automatizada de lacunas e acelerou a sumarização de correlações de risco.

Ela também introduziu um assistente virtual impulsionado por IA com uma interface de linguagem natural para consulta de dados da cadeia de suprimentos. Ela usou uma funcionalidade de texto para SQL de grandes modelos de linguagem (LLM) que podia lidar com exceções para consultas não compatíveis e oferecer suporte bilíngue para melhorar a acessibilidade.