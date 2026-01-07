A orquestração impulsionada por IA simplifica os fluxos de trabalho para um líder global no setor biofarmacêutico
Um dos principais fabricantes farmacêuticos globais, conhecido por soluções inovadoras para alguns dos problemas de saúde mais desafiadores do mundo, identificou uma necessidade crítica de fortalecer o gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos.
A empresa enfrentava alguns desafios importantes:
Esses problemas levaram a possível perda de receita, atrasos na entrega de produtos e redução da agilidade na resposta às demandas do mercado. Para lidar com esses desafios, a empresa buscou uma abordagem mais inteligente e modular para a orquestração de riscos — uma que pudesse ser escalada com complexidade e fornecer insights praticáveis em tempo real.
O fabricante fez uma parceria com a IBM® Consulting para cocriar uma plataforma de orquestração de riscos da cadeia de suprimentos escalável e modular, construída com o portfólio de IA do IBM watsonx e os serviços de nuvem da AWS. Com base na jornada do cliente zero da IBM, a equipe incorporou as melhores práticas de resiliência na solução. A unificação de dados entre execução, planejamento, aquisição, logística e provedores de riscos terceirizados facilitou as consultas de linguagem natural (NLQ) para fornecer insights praticáveis.
Os principais recursos da plataforma são:
Para aprimorar ainda mais a inteligência de risco, a empresa implementou uma solução de IA generativa que promoveu a análise de risco multidimensional em vários aspectos do negócio, melhorou a qualidade dos dados por meio da identificação automatizada de lacunas e acelerou a sumarização de correlações de risco.
Ela também introduziu um assistente virtual impulsionado por IA com uma interface de linguagem natural para consulta de dados da cadeia de suprimentos. Ela usou uma funcionalidade de texto para SQL de grandes modelos de linguagem (LLM) que podia lidar com exceções para consultas não compatíveis e oferecer suporte bilíngue para melhorar a acessibilidade.
A implementação de soluções orientadas por IA teve um impacto profundo na cadeia de suprimentos e nas operações comerciais da empresa. Ao identificar riscos e aumentar a visibilidade de forma proativa, a organização obteve uma redução de mais de 95% no tempo do ciclo de decisão, possibilitando decisões mais rápidas e precisas e reduzindo o tempo de resposta ao risco de semanas para dias.
Além disso, em 2025, mais de 1.500 riscos foram avaliados, triados e encaminhados aos executivos conforme a necessidade. Com essa abordagem simplificada de gerenciamento de riscos, os executivos agora podem priorizar e responder mais rapidamente às solicitações dos clientes, aproveitando alertas de risco, insights de inventário e planos de distribuição dinâmicos. A empresa também automatizou processos trabalhosos e melhorou a transparência em toda a rede, impulsionando uma eficiência operacional mensurável e ganhos de receita.
Graças a essa transformação, o fabricante não teve nenhum evento global que resultasse em falta de estoque dos principais produtos em 2025. Todos esses resultados indicam como a IA e a orquestração podem reinventar os processos de negócios tradicionais, melhorando a agilidade, os insights e a resiliência em escala.
Com sede nos Estados Unidos, essa líder global em ciência e tecnologia oferece soluções inovadoras nos setores de saúde, ciências biológicas e produtos eletrônicos. Ele atende a um amplo espectro de clientes, incluindo pesquisadores, profissionais de saúde e parceiros industriais em todo o mundo.
