A infraestrutura em nuvem oferece velocidade e flexibilidade, mas sem gerenciamento cuidadoso pode levar ao excesso de provisionamento, aumentando custos e reduzindo a eficiência. Para a Evides, empresa líder em gestão de água na Holanda, a rápida adoção de uma nova plataforma de nuvem criou um ambiente que era técnica e economicamente difícil de controlar. Com mais de 130 servidores em vários serviços, a empresa teve dificuldades para gerenciar custos e garantir que os recursos estivessem devidamente alinhados com os objetivos comerciais.
Jordy Bax, proprietário do produto do centro de excelência em nuvem (CCoE) da Evides, afirma: "É difícil acompanhar quais recursos são adequados para o propósito e difícil manter-se atualizado com recursos novos e atualizados. Apenas alguns meses depois de eu começar na Evides, ficou claro que nosso ambiente de nuvem estava excessivamente provisionado. Para otimizar nossos recursos de nuvem, equilibrando os custos com o valor dos negócios, nos propusemos a repensar nosso gerenciamento de capacidade. Os objetivos eram permitir uma visão aprimorada e controle global sem perder desempenho nem funcionalidade".
Em busca da solução certa para suas necessidades, a Evides recorreu à IBM Business Partner Aumatics, especializada em TI gerenciada, cibersegurança e consultoria de TI. Com base em sua profunda experiência no setor de gerenciamento de água, a Aumatics ajudou a Evides a implementar o IBM Turbonomic, solução que apresenta insights automáticos e em tempo real sobre a otimização de recursos.
Jordy Bax comenta: “Na minha opinião, o Turbonomic é uma das poucas soluções que conectam automaticamente as implicações técnicas aos insights de custos reais, e é tão eficaz”.
A capacidade da solução IBM de alinhar custos e implicações técnicas a tornou a ferramenta ideal para a Evides manter o desempenho ideal da nuvem sem gastar demais. Utilizando o Turbonomic, a Evides pode detectar automaticamente recursos subutilizados, evitando dessa forma as armadilhas do superprovisionamento.
"Trabalhar com a Aumatics tem sido uma ótima experiência", reconhece Bax. “O que eu gosto é da abordagem proativa, que facilita muito a vida. Além disso, conhecem algumas das maneiras complexas com as quais trabalhamos e se adaptam a isso".
O Turbonomic ajuda a Evides a monitorar seu ambiente de nuvem do ponto de vista econômico e técnico. Seus relatórios apresentam recomendações para otimizar o preço-desempenho, por exemplo, mudando uma aplicação de uma variante de um banco de dados para outra.
"O Turbonomic possibilita que pessoas não técnicas entendam as implicações de suas escolhas no ambiente de nuvem", afirma Bax. "Posso enviar as recomendações tanto para o pessoal técnico quanto para os proprietários de produtos. Os proprietários de produtos podem entender que uma determinada mudança reduzirá o custo, mas também alterará o desempenho. E então podem fazer uma escolha embasada".
"Continuamos trabalhando com a Aumatics, usando o Turbonomic como nossa diretriz", afirma Bax. "O Turbonomic nos permite conhecer nossos requisitos e também identificar e monitorar o possível superprovisionamento, ajudando a manter um controle de custos melhor ".
Após a implementação da Turbonomic, a Evides alcançou uma redução de 43% nos custos de nuvem nos primeiros três meses, apesar de um aumento de sua pegada de carbono na nuvem em 8%. Bax comenta: "As recomendações baseadas em dados de nossa solução, incluindo a identificação de bancos de dados redundantes, nos permitiram cortar custos mesmo enquanto expandíamos nossas operações. Estimamos que nossa solução sozinha foi responsável por uma redução de 25% em nossos gastos totais com a nuvem. Como uma empresa pública, é vital investirmos dinheiro de forma inteligente, e nossa solução apoia esse objetivo".
Além de reduzir os gastos com recursos de nuvem, a Evides também reduziu seu ambiente de nuvem com base nas recomendações da Turbonomic, ajudando a empresa a reduzir a pegada de carbono.
"Como outras empresas do nosso setor, queremos manter o equilíbrio certo entre desempenho e custo na nuvem", explica Bax. "Devido à complexidade e ao tamanho dos ambientes, isso pode ser difícil de alcançar. Você precisa de uma ferramenta especializada e, quando se trata de gerenciamento de capacidade, especialmente com nuvem, essa ferramenta precisa conectar desempenho com preço. Para mim hoje, a melhor ferramenta desse tipo é o IBM Turbonomic".
A Evides Water Company, na Holanda, fornece água potável segura e limpa 24 horas por dia, 365 dias por ano, para 2,5 milhões de consumidores e empresas em três províncias holandesas - Holanda do Sul, Brabante do Norte e Zelândia.
A Aumatics é uma empresa de serviços de TI e TO e cibersegurança sediada na Holanda, fundada em 2010 e com sede em Zoetermeer. Agora parte do grupo hallo (desde março de 2023), a Aumatics oferece serviços de segurança de TI e gerenciamento de infraestrutura de nuvem para empresas de médio porte, multinacionais e organizações sem fins lucrativos. A empresa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo projeto, implementação e gerenciamento de infraestrutura de rede escalável e segura, servidores e aplicações, bem como gerenciamento de projetos e serviços de consultoria empresarial. Os serviços que oferecem possibilitam o acesso a soluções de tecnologia da informação e da comunicação (TIC) eficientes, voltadas para o cliente e eficazes.
