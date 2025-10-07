Em busca da solução certa para suas necessidades, a Evides recorreu à IBM Business Partner Aumatics, especializada em TI gerenciada, cibersegurança e consultoria de TI. Com base em sua profunda experiência no setor de gerenciamento de água, a Aumatics ajudou a Evides a implementar o IBM Turbonomic, solução que apresenta insights automáticos e em tempo real sobre a otimização de recursos.

Jordy Bax comenta: “Na minha opinião, o Turbonomic é uma das poucas soluções que conectam automaticamente as implicações técnicas aos insights de custos reais, e é tão eficaz”.

A capacidade da solução IBM de alinhar custos e implicações técnicas a tornou a ferramenta ideal para a Evides manter o desempenho ideal da nuvem sem gastar demais. Utilizando o Turbonomic, a Evides pode detectar automaticamente recursos subutilizados, evitando dessa forma as armadilhas do superprovisionamento.

"Trabalhar com a Aumatics tem sido uma ótima experiência", reconhece Bax. “O que eu gosto é da abordagem proativa, que facilita muito a vida. Além disso, conhecem algumas das maneiras complexas com as quais trabalhamos e se adaptam a isso".

O Turbonomic ajuda a Evides a monitorar seu ambiente de nuvem do ponto de vista econômico e técnico. Seus relatórios apresentam recomendações para otimizar o preço-desempenho, por exemplo, mudando uma aplicação de uma variante de um banco de dados para outra.

"O Turbonomic possibilita que pessoas não técnicas entendam as implicações de suas escolhas no ambiente de nuvem", afirma Bax. "Posso enviar as recomendações tanto para o pessoal técnico quanto para os proprietários de produtos. Os proprietários de produtos podem entender que uma determinada mudança reduzirá o custo, mas também alterará o desempenho. E então podem fazer uma escolha embasada".