Entre os vários recursos trazidos pela solução da IBM, um dos mais simples se destaca para a equipe como um grande impulso à produtividade. "Muitos de nossos usuários comentam sobre a facilidade e a velocidade da função de pesquisa de arquivos", diz o gerente. "Os resultados estão disponíveis e podem ser usados em alguns minutos. Em comparação, leva algumas horas para configurar e executar essa pesquisa usando ferramentas herdadas."

O gerente também cita o aumento da preparação de sua equipe para uma auditoria como um benefício importante da solução da IBM. "Anteriormente, levávamos vários dias para compilar manualmente o mapeamento completo de uma aplicação em resposta a uma auditoria. Agora, graças ao IBM ADDI, não só o mapa está disponível a qualquer momento, mas a geração de outros relatórios em resposta a uma auditoria pode ser realizada em apenas alguns minutos."



Por fim, a solução da IBM contribui para um bem muito maior, ao ajudar a organização a identificar e eliminar linhas de código não utilizadas. "Cada linha de código não utilizada consome recursos desnecessários do servidor e, portanto, tem um impacto no meio ambiente. Com a ajuda do IBM ADDI, esperamos medir a redução do impacto de carbono associada à remoção desse código morto e desses programas não utilizados", diz o gerente.