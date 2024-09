Desde 2003, a EMC conta com parceiros de tecnologia capazes e confiáveis, como a IBM, para fornecer e dar suporte às suas necessidades de tecnologia. A pandemia da COVID-19, que quase parou o mundo, permitiu que a EMC fosse além dos planos de contingência padrão para se preparar para situações repentinas ou inesperadas. A IBM se apresentou como um parceiro importante para ajudar a EMC a obter maior eficiência por meio da implementação de novas tecnologias.

A infraestrutura de TI e a plataforma de negociação da EMC deveriam passar por uma atualização tecnológica no momento em que o país estava emergindo da pandemia. No entanto, as interrupções na cadeia de suprimentos global atrasaram a entrega do servidor IBM Power10, adiando o lançamento planejado da atualização tecnológica.



Durante esse período crítico, a equipe da IBM dobrou o esforço para garantir operações tranquilas e downtime zero. A equipe trabalhou 24 horas por dia para garantir que o sistema de back-end funcionasse ininterruptamente e que os gatilhos fossem acionados rapidamente para evitar interrupções na negociação. Isso foi vital, pois o consumo de energia aumentou em hospitais, prestadores de serviços essenciais e residências devido aos pedidos de trabalho remoto.



Como prestadora de serviços essenciais, a IBM conseguiu superar as limitações utilizando uma combinação de métodos on-line e off-line para atender às necessidades de TI da EMC. Isso incluiu a criação de um novo código e a resolução de bugs técnicos que surgiram.



Depois que o novo servidor IBM Power10 foi lançado, a IBM rapidamente estimulou a equipe para concluir com sucesso a atualização dentro de nove meses. A tecnologia do processador IBM Power10 de última geração ajudaria a garantir alto desempenho, alta disponibilidade, operações robustas e resilientes na EMC. Ao aprimorar a eficiência operacional e reduzir os custos de manutenção para maximizar o desempenho, a EMC também seria capaz de garantir suporte contínuo às operações diárias do NEMS, criando espaço para dados futuros e crescimento de transações.



Além disso, as melhorias de desempenho no IBM Power10 reduziriam o custo geral de propriedade das aplicações de software usadas pela EMC. A força combinada de escalabilidade, alta resiliência, desempenho e alta disponibilidade do Power10 permitiria que a EMC operasse de forma mais eficaz 24 horas por dia, sete dias por semana. Mas a EMC também tinha como objetivo uma melhor utilização da tecnologia de ponta para ampliar a agenda de sustentabilidade do país.