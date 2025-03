Empoli FC & Adiacent

O Empoli FC trabalhou em parceria com a IBM e a Adiacent para aprimorar sua estratégia de recrutamento. A Adiacent S.p.A. Benefit Corporation, integrante do SeSa Group S.p.A., é uma parceira confiável da IBM que une amplo conhecimento em ciência de dados e inovação orientada por IA para oferecer soluções digitais transformadoras. A Adiacent concentra-se em modernizar aplicações e utilizar a IA para ajudar as organizações a atingirem seus objetivos estratégicos. O Empoli expandiu seu banco de dados de jogadores e aproveitou o poder do IBM watsonx para desenvolver o Talent Scouting, um portal orientado por IA que melhora a precisão, eficiência e velocidade das avaliações de jogadores.

O portal Talent Scouting integra-se perfeitamente às operações do Empoli FC, consolidando dados de observações de partidas ao vivo, registros históricos e métricas de desempenho em uma única plataforma acessível. Seu agrupamento aprimorado por IA organiza os jogadores por atributos-chave, gerando perfis acionáveis que os olheiros podem utilizar para análises mais aprofundadas, sem perder tempo com coleta manual de dados. O sistema se adapta à medida que novos dados são adicionados, auxiliando os olheiros a se manterem à frente da concorrência.

“O portal funciona como um assistente incansável, processa grandes volumes de informações e nos direciona aos jogadores que melhor se encaixam no perfil do Empoli FC”, diz Perna. “Ele nos permitiu refinar e acelerar a identificação dos perfis desejados de formas que nunca imaginamos.”

A Adiacent desempenhou um papel crucial na personalização da solução para o Empoli. A empresa trabalhou em estreita colaboração com a IBM, o Empoli FC e o Computer Gross Competence Center for watsonx para alinhar a solução à visão do clube de inovação e desenvolvimento de talentos. O profundo conhecimento da Adiacent sobre os desafios únicos do Empoli FC possibilitou uma rápida resolução de problemas e uma implementação sem contratempos.

“Trilhamos um longo caminho com a Adiacent, e eles compreendem não só as nossas necessidades, mas também os nossos valores”, observa Perna. “O suporte deles garantiu que cada detalhe da implementação estivesse em sintonia com os nossos objetivos.”

Com o Talent Scouting totalmente operacional, o Empoli FC adotou uma abordagem baseada em dados que combina a arte da expertise no futebol com a ciência da inteligência artificial.