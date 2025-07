Para superar essas limitações, o Dropbox fez parceria com a IBM para implementar uma abordagem mais sofisticada de gerenciamento de tráfego DNS. A empresa escolheu o IBM® NS1 Connect® por ser um serviço de DNS autoritativo e escalável. O objetivo era substituir o sistema baseado em geolocalização do Dropbox pelos recursos de monitoramento em tempo real e direcionamento de tráfego baseado em latência do IBM NS1 Connect. A solução permitiu ao Dropbox criar um mapa DNS personalizado que prioriza o desempenho real da rede em vez da distância física. Com essa abordagem, a empresa pôde direcionar os usuários aos PoPs mais responsivos, independentemente da localização geográfica, proporcionando conexões mais rápidas e confiáveis.

A solução teve impacto imediato em regiões de alta latência, onde os usuários anteriormente enfrentavam desempenho inconsistente. A flexibilidade oferecida pelo NS1 Connect possibilitou uma integração perfeita com a infraestrutura global existente do Dropbox. Como resultado, o Dropbox alcançou melhorias significativas na precisão do roteamento, na eficiência da rede e na experiência do usuário em todo o mundo.