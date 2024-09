Para enfrentar esses obstáculos, a DOC colaborou com o IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering e IBM Technology Expert Labs para desenvolver um piloto que aproveitasse uma combinação de aprendizado de máquina tradicional e IA generativa (grandes modelos de linguagem ou LLMs) com o IBM® watsonx.ai e IBM® Watson Discovery.

Por meio de um piloto de cocriação de seis semanas, a DOC desenvolveu uma solução de pipeline de dados baseada na plataforma IBM Watson Discovery que utiliza modelos de aprendizado de máquina personalizados juntamente com o Mixtral-8x7B LLM da Mistral AI para classificar documentos com rótulos personalizados e tags de metadados. O foco do piloto foi definido no setor imobiliário devido à variedade de tipos de dados e requisitos regulatórios enfrentados pelos clientes da DOC nesse domínio. Esse foco no setor levou à criação de um recurso adicional que ampliou o escopo da solução, usando LLMs para extrair insights ricos, como decisões do conselho com base em documentos de atas de reuniões.